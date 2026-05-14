Ambas partes del conflicto armado en Yemen acuerdan liberar a más de 1.600 detenidos

El acuerdo se firmó en Amán, Jordania, tras 14 semanas de negociaciones, con funcionarios de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja presentes como observadores.

Abdelkader al-Murtada, jefe hutí de la Comisión Nacional para Asuntos de Prisioneros, quien participó en las conversaciones, manifestó que 1.100 de los casi 1.700 detenidos están afiliados a los hutíes, y siete saudíes y 20 sudaneses figuran entre los 580 detenidos que serán liberados por la otra parte.

El jefe de la delegación gubernamental, Yahya Kazman, señaló en una publicación en X que también serán liberados “varios políticos y profesionales de los medios” retenidos por los hutíes. No dio detalles.

El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, indicó que el acuerdo abarcaba la mayor liberación de “detenidos relacionados con el conflicto”. El CICR afirmó en un comunicado que ambas partes acordaron las identidades de los detenidos que serán liberados, y añadió que la organización con sede en Ginebra está lista para facilitar su repatriación.

Grundberg explicó que el acuerdo se basa en negociaciones celebradas en Omán en diciembre de 2025. En ese momento, ambas partes discutieron la liberación de 2.900 detenidos.

Yemen se hundió en una guerra civil en 2014, cuando los hutíes tomaron la capital, Saná, y gran parte del norte del país, y obligaron al gobierno a exiliarse. Una coalición encabezada por Arabia Saudí, que incluye a Emiratos Árabes Unidos, intervino al año siguiente en un intento de devolver al gobierno al poder.

El conflicto ha llevado a la economía al borde del colapso y ha provocado una inseguridad alimentaria “grave” en las provincias del norte, según el Programa Mundial de Alimentos.

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Chehayeb reportó desde Beirut.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP