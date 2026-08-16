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Amanal Petros gana el maratón masculino en el Europeo y Alisa Vainio domina el femenino

BIRMINGHAM, Inglaterra (AP) — Amanal Petros se aseguró de que esta vez no hubiera un final decidido por foto.

Amanal Petros, de Alemania, reacciona mientras se dispone a cruzar la línea de meta para ganar el maratón masculino en el Campeonato Europeo de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el domingo 16 de agosto de 2026. (Foto AP/Morgan Harlow)
Amanal Petros, de Alemania, reacciona mientras se dispone a cruzar la línea de meta para ganar el maratón masculino en el Campeonato Europeo de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el domingo 16 de agosto de 2026. (Foto AP/Morgan Harlow) AP

El alemán ganó el maratón masculino en los campeonatos europeos el domingo por la mañana por unos contundentes 7 segundos, menos de un año después de quedarse sin el oro en un final decidido por foto en los campeonatos mundiales de Tokio.

Petros cruzó la meta en Birmingham en 2 horas, 9 minutos y 11 segundos —rompiendo en el proceso el récord del campeonato. El italiano Pietro Riva se llevó la plata con 2:09:18, tres segundos mejor que el israelí Gashau Ayale.

Petros, nacido en Eritrea, se conformó con la plata el pasado septiembre, por detrás del tanzano Alphonce Simbu, en el maratón más ajustado de la historia de los campeonatos mundiales. A ambos se les registró oficialmente 2:09:48, pero se determinó que Simbu cruzó la línea una fracción antes.

En el maratón femenino del domingo, la finlandesa Alisa Vainio dominó al grupo para terminar en 2:22:26, casi cinco minutos por delante de la medallista de plata, la húngara Lili Anna Vindics-Toth. La británica Abbie Donnelly se quedó con el bronce. Vainio batió el récord del campeonato de Christelle Daunay, de 2014, por casi tres minutos.

Italia lidera el medallero

De cara a la sesión final del campeonato, que se prolonga durante una semana, Italia mantiene una ligera ventaja sobre Gran Bretaña en lo más alto del medallero. Los italianos lideran tanto en oros (8) como en el total de medallas (19). Los anfitriones tienen siete oros y 14 medallas en total.

El saltador sueco de pértiga Armand “Mondo” Duplantis busca el domingo por la noche su cuarto título consecutivo de campeón europeo.

El récord mundial es de 6,31, marca que Duplantis, nacido en Luisiana, superó en marzo. Ese fue su 15º récord mundial. Lo batió por primera vez en 2020 y desde entonces ha mejorado su registro en 1 centímetro cada vez.

En la clasificación, el vigente doble campeón olímpico mostró estar totalmente recuperado de un problema en el muslo que lo obligó a dejar de competir en la reunión de la Diamond League de Londres hace un mes.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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