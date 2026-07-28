Alza de precios de combustible hace caer la confianza de los consumidores estadounidenses

ARCHIVO - Autos cargan gasolina en una estación de servicio Gulf Oil en la autopista Massachusetts Turnpike, el domingo 19 de julio de 2026, cerca de Boston. (AP Foto/Gene J. Puskar, archivo) AP

El Conference Board informó el martes que su índice de confianza del consumidor bajó a 90,8 en julio desde 92,2 en junio. Ese nivel se mantiene esencialmente en el mismo rango tibio en el que ha estado desde comienzos de año. A finales de 2024 y a inicios de 2025, las lecturas estaban muy por encima de 100.

Las actitudes de los consumidores habían mejorado modestamente en junio, cuando los precios de la gasolina bajaron de 4,50 a alrededor de 3,70 dólares por galón a finales de abril y principios de mayo. Pero, a medida que se intensificaron los combates en Oriente Medio, el precio promedio de un galón de gasolina en Estados Unidos volvió a subir. El martes era de 4,10 dólares, según el club automovilístico AAA.

Tras ser atacado por Estados Unidos e Israel a finales de febrero, Irán cerró el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, lo que provocó un repunte en los precios de la gasolina. Eso aceleró la inflación y llevó a que los ingresos de los estadounidenses ajustados por inflación disminuyeran.

Los estadounidenses siguen descontentos con la economía después de cinco años de inflación elevada, lo que potencialmente supone un riesgo para el presidente Donald Trump y los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, que ahora están a menos de 100 días.

Trump continúa culpando de la inflación a su predecesor, el demócrata Joe Biden. Sin embargo, la inflación ha aumentado desde la investidura de Trump el año pasado, a 3,5% desde 3% en enero de 2025. Subió aún más después de que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero, cuando estaba en apenas 2,4%.

Las respuestas escritas en la encuesta, recopiladas del 1 al 22 de julio, se mantuvieron pesimistas. El Board indicó que las referencias a los precios de la gasolina bajaron ligeramente, pero siguieron elevadas. Las menciones de los precios de los alimentos y los comestibles aumentaron.

Los datos del gobierno muestran que comprar alimentos se ha encarecido 33% desde comienzos de 2019. Para afrontar eso los estadounidenses han recurrido al uso de cupones, a comparar precios y a recortar sus alimentos favoritos, mientras asimilan el mayor salto en los precios de los comestibles en medio siglo.

La carne de res ejemplifica para muchos estadounidenses los precios descontrolados en el supermercado. El precio de una libra de carne molida de res alcanzó 6,82 dólares en junio —79% más que a comienzos de 2019—, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Las referencias a empleos y desempleo aumentaron ligeramente este mes y las opiniones sobre el mercado laboral actual cayeron. Las expectativas sobre cómo estará el mercado laboral dentro de seis meses mejoraron un poco, pero se mantuvieron en terreno negativo.

Los empleadores desaceleraron la contratación el mes pasado y añadieron apenas 57.000 empleos, menos de la mitad del total del mes anterior. La tasa de desempleo bajó a 4,2% desde 4,3% en mayo, aunque la disminución ocurrió en gran medida porque muchas personas sin trabajo dejaron de buscar y ya no fueron contabilizadas como desempleadas.

El número de consumidores que mencionó la guerra y la geopolítica disminuyó este mes, pero el Board sospecha que la reciente escalada de los combates podría hacer que esas menciones aumenten en la próxima encuesta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP