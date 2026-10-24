Álvarez se disculpa y anota por Atlético, recorta distancia con Barça tras vencer 1-0 al Deportivo

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El delantero argentino marcó su primer gol en ocho meses para ayudar a que la entidad colchonera rescatara el sábado una victoria crucial de 1-0 ante el Deportivo La Coruña.

El Atleti recortó provisionalmente a dos puntos la diferencia que lo separa del Barcelona, líder de LaLiga española, que se enfrenta al Real Madrid en el clásico en el Camp Nou este domingo.

Además, el conjunto dirigido por el argentino Diego Simeone, parece haber dejado atrás el conflicto con Álvarez, quien anunció durante el Mundial que se marcharía del club pese a tener contrato vigente. Lo que vino después fue una telenovela en que Álvarez manifestó su deseo de mudarse al Barcelona, mientras que el Atlético de Madrid se resistía.

“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial”, expresó el delantero en declaraciones a Movistar. “La verdad es que fueron una equivocación de mi parte tanto en la forma como en el momento. Y sobre todo porque, bueno, entiendo a la gente, el enojo. Yo también, como hincha, me hubiera enojado y más por como me han bancado (apoyado) siempre, durante todos estos años”.

Álvarez fue aclamado por los aficionados en el estadio Metropolitano tras aprovechar un estupendo pase de Alejandro Grimaldo y marcar el gol a los 48 minutos.

“En estas últimas semanas también han sido muy generosos, así que eso lo valoro mucho”, valoró Álvarez sobre los seguidores del Atleti." Ahora tengo que enfocarme en trabajar, en seguir mejorando en mi rendimiento junto a todo el equipo que también le quiero agradecer porque me han apoyado durante todo este tiempo. Así que, nada, a trabajar, que tenemos cosas muy importantes con el equipo".

El Deportivo casi arrancó el empate con la última patada del partido, cuando Kevin Sánchez parecía listo para el más fácil de los remates a puerta vacía, pero de algún modo disparó cruzado a los brazos de portero del Atlético, quien quedó agradecido por la indulgencia. No hubo problemas en el encuentro del Rayo Vallecano —a diferencia de su anterior duelo en casa, que tuvo que ser suspendido tras protestas de aficionados. De cualquier modo el equipo rayista fue derrotado 3-0 por otro rival en apuros, el Elche. El entrenador del Espanyol, Manolo González, está bajo una presión cada vez mayor después de que su equipo cayó por 2-1 en el campo del Racing de Santander. __ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP