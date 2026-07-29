Álvarez pega jonrón en la 1ra y sencillo productor en la 9na para que Astros superen 3-2 a Angelinos

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El cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, observa su sencillo producctor en el juego ante los Angelinos de Los Ángeles, el martes 28 de julio de 2026 (AP Foto/Scott Strazzante) AP

Christian Walker añadió un jonrón solitario, mientras que los relevistas dominicanos de Houston, Enyel De Los Santos y Bryan Abreu, seguidos por Steven Okert y Josh Hader, se combinaron para cuatro entradas sin permitir hits.

Okert (4-1) lanzó una octava entrada sin carreras para acreditarse el triunfo y Hader retiró la novena con cuatro lanzamientos para su 14º salvamento.

Los Astros ganaron por séptima vez en ocho juegos para mantenerse a dos de Texas en la División Oeste de la Liga Americana. Los Angelinos, últimos en la clasificación, han perdido 17 de 22 juegos.

Nick Allen inició el ataque decisivo con un doble como emergente ante el zurdo de los Angelinos Mitch Farris (0-2). El boricua Christian Vázquez conectó un sencillo elevado con un out hacia el jardín derecho, lo que colocó a Allen en tercera.

Después de que el dominicano Jeremy Peña se ponchó, el cubano Álvarez conectó un sencillo entre el jardín derecho y el central.

El zurdo de los Angels Red Detmers permitió dos carreras y cuatro hits en cinco entradas, ponchó a nueve y no dio bases por bolas. El derecho de los Astros Peter Lambert cedió dos carreras y siete hits en cinco entradas, ponchó a seis y otorgó una base por bolas.

Álvarez castigó una recta, el primer lanzamiento de Detmers y la envió 427 pies hacia el jardín derecho para su 35º jonrón, el mayor total de las Grandes Ligas, en la primera entrada. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP