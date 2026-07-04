Álvarez pega jonrón de 2 carreras en la 9na y Astros vencen 10-8 a Rays

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Yordan Alvarez, izquierda, bateador designado de los Astros de Houston, celebra con sus compañeros de equipo después de batear un jonrón de dos carreras decisivo en la novena entrada para dejar tendidos en el terreno a los Rays de Tampa Bay, el sábado 4 de julio de 2026, en Houston. (AP Foto/Jon Shapley) AP

Los Rays habían ganado nueve seguidos, la racha de triunfos más larga en la Liga Americana esta temporada.

Álvarez, elegido para su cuarto equipo del Juego de Estrellas antes del partido, pegó dos cuadrangulares e impulsó seis carreras. Lidera la Liga Americana con 29 vuelacercas y suma cuatro juegos con múltiples jonrones esta campaña.

El venezolano José Altuve recibió una base por bolas para abrir la novena ante Legumina (2-2). De fue de 3-2, con dos boletos y tres carreras anotadas.

Después de que Hunter Brown permitió un máximo de la temporada de siete carreras en cuatro entradas, el bullpen de Houston se combinó para limitar a los Rays a una carrera en los innings finales, y Josh Hader (3-0) se acreditó la victoria.

El dominicano Junior Caminero, elegido para su segundo equipo del Juego de Estrellas el sábado, se voló la barda con un out en la primera entrada para darle a los Rays ventaja de 1-0. Ha conectado 11 jonrones en sus últimos 11 juegos y suma 26 en total.

Los Rays recuperaron la ventaja cuando Richie Palacios pegó un jonrón de dos carreras en la segunda entrada, y anotaron tres carreras en la tercera y una en la cuarta para ponerse 7-2 antes de que el dominicano Yainer Díaz conectara su propio vuelacercas de dos carreras en la parte baja de la cuarta.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP