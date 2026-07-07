Aludes de tierra en Bangladesh matan al menos a 8 refugiados rohinya

Los rescatistas recuperaron siete cuerpos, mientras que un octavo fue hallado por refugiados después de que varias colinas colapsaran desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes, declaró a The Associated Press Dollar Tripura, funcionario del Servicio de Bomberos y Defensa Civil en el distrito de Cox’s Bazar.

Añadió que otros dos niños fueron encontrados con heridas.

La lluvia continua y los torrentes que bajaban por las laderas aflojaron la tierra en las pendientes, lo que provocó el colapso de viviendas improvisadas, según funcionarios.

Tripura señaló que los aludes afectaron al menos a cuatro lugares en los campamentos, sepultando refugios bajo lodo y escombros mientras los residentes dormían.

“Todos los cuerpos han sido entregados a las familias a través de líderes locales de refugiados y la policía”, afirmó Tripura.

Las autoridades dijeron que estaban reubicando a los refugiados de las zonas de colinas en riesgo, y que unas 1.000 personas ya han sido trasladadas.

La oficina meteorológica en la capital, Daca, ha pronosticado más lluvia en los próximos días.

ACNUR estima que 36 refugiados murieron y al menos 86 resultaron heridos en deslizamientos similares en campamentos de refugiados entre 2021 y 2026.

Más de 1 millón de refugiados que huyeron de la vecina Myanmar viven en campamentos en Bangladesh.

La reanudación de los combates en el estado de Rakhine, en Myanmar, entre el gobierno militar y el Ejército de Arakán ha incrementado la preocupación por una nueva afluencia de refugiados rohinyas a través de la frontera.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP