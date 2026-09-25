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Alonso pega 2 jonrones y toma el liderato de la AL con Orioles que aplastan 10-2 a Yankees

NUEVA YORK (AP) — Pete Alonso conectó dos jonrones para adueñarse del liderato de la Liga Americana con 43, incluido un batazo de 471 pies que se internó en las gradas del jardín izquierdo, y los Orioles de Baltimore arrollaron a los Yankees de Nueva York 10-2 el viernes en el primer juego de una doble cartelera.

El pelotero Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, lanza su bate tras conectar un cuadrangular contra los Yankees de Nueva York durante la séptima entrada del primer partido de una doble cartelera, el 25 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray)
El pelotero Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, lanza su bate tras conectar un cuadrangular contra los Yankees de Nueva York durante la séptima entrada del primer partido de una doble cartelera, el 25 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Noah K. Murray) AP

Dylan Beavers pegó el primer grand slam de su carrera en una cuarta entrada de cinco carreras y Jeremiah Jackson añadió un jonrón dentro del parque en la sexta.

Alonso le conectó una slider al primer lanzamiento al novato Brendan Beck en la tercera entrada, y se convirtió en el primer jugador de los Orioles desde Mark Trumbo en 2016 con siete hits consecutivos que fueron jonrones.

Sus 113 carreras impulsadas igualaron a Alec Burleson, de San Luis, con la mayor cifra en las Grandes Ligas y la más alta para un Oriole desde las 117 de Chris Davis en 2015.

Fue el 29.º juego de Alonso con múltiples jonrones y el tercero este año.

El abridor de Baltimore Trevor Rogers permitió una carrera y cinco hits en cuatro entradas. El venezolano Albert Suárez (3-0) lanzó cuatro entradas para acreditarse la victoria.

Beck (0-2) permitió siete carreras y seis hits en cinco entradas.

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