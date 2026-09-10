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Alonso no tiene prisa por decidir su futuro; dice que quizá no corra en F1 el próximo año

MADRID (AP) — Fernando Alonso afirma que “no hay urgencia” por tomar una decisión sobre qué hará en 2027.

El piloto de Aston Martin, el español Fernando Alonso, asiste a una conferencia de prensa previa al Gran Premio de España de Fórmula 1, en Madrid, España, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Manu Fernandez)
El piloto de Aston Martin, el español Fernando Alonso, asiste a una conferencia de prensa previa al Gran Premio de España de Fórmula 1, en Madrid, España, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Manu Fernandez) AP

El piloto de Aston Martin, de 45 años, comentó el jueves, antes del Gran Premio de España, que competir en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC, por sus siglas en inglés) en lugar de la F1 es una opción.

El dos veces campeón mundial no parece estar disfrutando su etapa actual en la F1, mientras Aston Martin sigue teniendo dificultades y con nuevas regulaciones que restan parte de la importancia de las aportaciones de los pilotos.

“Se trata de entender si las reglas del próximo año tendrán impacto o no en las carreras y en el aspecto de la conducción”, manifestó Alonso. “Los autos actuales, como he dicho muchas veces, no son los mejores autos para conducir y disfrutar.

“Pero el próximo año hay un paso, creo, en la dirección correcta, ojalá”, añadió. “Al mismo tiempo, necesito pensar cuál es el mejor programa para el próximo año y sentarme con el equipo. Al volante o en otro rol, donde más vaya a ayudar, eso será lo más importante que decidir juntos”.

Alonso no dio más detalles sobre el “otro rol” que podría asumir la próxima temporada. El español respondió rápidamente “sí” cuando le preguntaron si competir en la serie de autos deportivos del WEC era una opción.

Los pilotos se han estado quejando de la dependencia de los autos de 2026 de la energía eléctrica y de los compromisos que eso obliga a hacer en la pista. Max Verstappen dijo a principios de este año que incluso consideró dejar la F1 si no se hacían cambios. La F1 indicó en junio que pasaría a más potencia del motor y menos potencia híbrida eléctrica a partir del próximo año.

Alonso señaló que su “mejor día del año hasta ahora” fue cuando recientemente condujo un McLaren antiguo en Barcelona.

“Ya sabes, conduje autos sin baterías, sin nada”, expresó. “Solo puse combustible, neumáticos, mucho ruido, muchos videos, tapones para los oídos, increíble”.

Alonso suma apenas tres puntos después de 13 carreras esta temporada, con su mejor resultado un noveno lugar en los Países Bajos en agosto.

Alonso ganó tres carreras de F1 en España durante su carrera, dos veces en Barcelona y una en Valencia, pero sabe que llega a Madrid —que vuelve al calendario de la F1 después de 45 años— sin ninguna posibilidad de volver a triunfar.

“No ocurrirá este año”, afirmó. “Sí, somos conscientes de eso, y trabajaremos para conseguir un paquete más competitivo y tener esa posibilidad en el futuro”.

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Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP

FUENTE: AP

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