americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Alonso, Henderson y Encarnación-Strand pegan jonrón en triunfo 5-2 de Orioles ante Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — Pete Alonso, Gunnar Henderson y Christian Encarnación-Strand conectaron tres hits y un jonrón cada uno el martes, para que los Orioles de Baltimore derrotaran 5-2 a los Mellizos de Minnesota.

Pete Alonso (25), de los Orioles de Baltimore, celebra su jonrón de dos carreras frente a los Mellizos de Minnesota durante la primera entrada del partido de béisbol del martes 11 de agosto de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn)
Pete Alonso (25), de los Orioles de Baltimore, celebra su jonrón de dos carreras frente a los Mellizos de Minnesota durante la primera entrada del partido de béisbol del martes 11 de agosto de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn) AP

Brandon Young (9-3) permitió dos carreras —una limpia— con seis hits en seis entradas y Andrew Kittredge retiró a los tres bateadores en orden en la novena para su sexto salvamento.

Los Orioles (58-62) y los Mellizos (59-62) persiguen un puesto de comodín para los playoffs, aunque Baltimore fue vendedor en la fecha límite de canjes y traspasó al abridor Dean Kremer a los Mellizos. Kremer condujo a Minnesota a una victoria en el primer juego de la serie el lunes.

Bailey Ober (7-3) permitió cinco carreras con ocho hits en seis entradas y cargó con su primera derrota desde el 30 de mayo en Pittsburgh.

Alonso conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada, su vigésimo sexto de la temporada, para liderar a su equipo en ese rubro. El cuadrangular de dos carreras de Henderson en la segunda le dio a Baltimore una rápida ventaja de 4-0.

Los Mellizos llenaron las bases sin outs en la segunda, pero lo único que pudieron conseguir fue un rodado productor de Alan Roden.

Los Orioles recuperaron esa carrera con el batazo de Encarnación-Strand que recorrió una distancia estimada de 460 pies — el jonrón más largo de Baltimore en la temporada.

El doble productor de Lee puso la pizarra 5-2 después de tres entradas.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Marco Rubio anticipa un CAMBIO VERDADERO en Cuba antes de que termine el mandato de Trump

Marco Rubio anticipa un "CAMBIO VERDADERO" en Cuba antes de que termine el mandato de Trump

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt en la sala de prensa de la sede presidencial en Washington, el 16 de julio del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretaria de prensa de Trump, la más joven en tener ese cargo, dejará el cargo a fin de mes

Univision despide al presentador cubano Ambrosio Hernández tras más de una década al frente de Noticias 23

Univision despide al presentador cubano Ambrosio Hernández tras más de una década al frente de Noticias 23

Cuba llevará a juicio a la activista Anna Bensi y a su madre por grabar a un agente del MININT en su casa

Cuba llevará a juicio a la activista Anna Bensi y a su madre por grabar a un agente del MININT en su casa

Pinar del Río topa el precio del aceite en 2.150 pesos y amenaza con multas, decomisos y cierres

Pinar del Río topa el precio del aceite en 2.150 pesos y amenaza con multas, decomisos y cierres

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter