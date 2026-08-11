Alonso, Henderson y Encarnación-Strand pegan jonrón en triunfo 5-2 de Orioles ante Mellizos

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Pete Alonso (25), de los Orioles de Baltimore, celebra su jonrón de dos carreras frente a los Mellizos de Minnesota durante la primera entrada del partido de béisbol del martes 11 de agosto de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Matt Krohn) AP

Brandon Young (9-3) permitió dos carreras —una limpia— con seis hits en seis entradas y Andrew Kittredge retiró a los tres bateadores en orden en la novena para su sexto salvamento.

Los Orioles (58-62) y los Mellizos (59-62) persiguen un puesto de comodín para los playoffs, aunque Baltimore fue vendedor en la fecha límite de canjes y traspasó al abridor Dean Kremer a los Mellizos. Kremer condujo a Minnesota a una victoria en el primer juego de la serie el lunes.

Bailey Ober (7-3) permitió cinco carreras con ocho hits en seis entradas y cargó con su primera derrota desde el 30 de mayo en Pittsburgh.

Alonso conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada, su vigésimo sexto de la temporada, para liderar a su equipo en ese rubro. El cuadrangular de dos carreras de Henderson en la segunda le dio a Baltimore una rápida ventaja de 4-0.

Los Mellizos llenaron las bases sin outs en la segunda, pero lo único que pudieron conseguir fue un rodado productor de Alan Roden.

Los Orioles recuperaron esa carrera con el batazo de Encarnación-Strand que recorrió una distancia estimada de 460 pies — el jonrón más largo de Baltimore en la temporada.

El doble productor de Lee puso la pizarra 5-2 después de tres entradas. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP