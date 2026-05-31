Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón disputarán el repechaje para ascender a primera

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Los cuatro equipos disputarán el último cupo en la máxima categoría para unirse a Racing Santander y Deportivo La Coruña, que ya ascendieron. Racing ganó la segunda división y Deportivo, que terminó segundo, se quedó con el último boleto de ascenso directo.

Deportivo, campeón de primera división en 2000, regresó tras ocho años de ausencia, mientras que Racing jugará en la máxima categoría por primera vez desde la temporada 2011-12.

Los equipos que terminaron del tercero al sexto lugar tras 42 jornadas participarán en el repechaje a doble partido. Almería finalizó tercero y se medirá con Castellón, que fue sexto, mientras que Málaga, cuarto, jugará contra Las Palmas, quinto.

Las Palmas aseguró su plaza al vencer 2-1 a Deportivo como visitante el domingo, mientras que Almería ganó 1-0 ante Valladolid. Málaga se impuso 2-0 en Zaragoza y Castellón derrotó 2-1 a Eibar en casa.

Mirandés, Huesca, Cultural Leonesa y Zaragoza descendieron a la tercera división.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP