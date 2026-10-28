Aliados y simpatizantes de Dolores Huerta expresan su admiración por el legado de la activista

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ARCHIVO – La defensora de derechos Dolores Huerta habla en el último día de la Convención Nacional Demócrata en Filadelfia, el 28 de julio de 2016. (AP Foto/Paul Sancya, Archivo) AP

Deanna Muñoz, fundadora y presidenta del Chicano Center for the Arts en Missouri, nunca conoció a Huerta, un ícono de los derechos civiles, pero dijo a The Associated Press que el valor, el amor y el sentido de propósito de la activista siguen vivos en personas que se niegan a guardar silencio.

“Les enseñó a generaciones de chicanas como yo que no tenemos que pedir permiso para ocupar espacio, que nuestras voces importan y que defender a nuestra gente nunca es algo por lo que debamos disculparnos”, publicó Muñoz en redes sociales.

Estas son otras reacciones sobre Huerta y su legado:

Teresa Leger Fernández, representante demócrata de Nuevo México “En cada mitin, Dolores Huerta preguntaba: ‘¿Quién tiene el poder?’. Y juntos, le respondíamos gritando: ‘¡El pueblo tiene el poder!’. Dedicó su vida a recordarnos que el poder no les pertenece a los ricos ni a los poderosos. Les pertenece a las personas que marchan, que se organizan, que votan, que se apoyan unas a otras. Puede que Dolores ya no esté aquí para encabezar el cántico, pero su voz resonará a través de generaciones. Y cada vez que alcemos la voz por la justicia, responderemos a su llamado”.

Derrick Johnson, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color “Dolores Huerta fue un faro en la lucha por la justicia, y sabemos que su legado seguirá alimentando el movimiento al que dedicó su vida. Cuando Dolores cumplió 21 años, celebró su cumpleaños registrándose para votar. Mientras la honramos hoy y todos los días, hagamos nuestra parte para luchar por los derechos laborales, luchar por los derechos civiles y hacer oír nuestras voces en las urnas. Que descanse en paz y con poder”.

Katharine Pichardo, presidenta y directora ejecutiva de Latino Victory Project “Sin Dolores, Latino Victory no existiría; le estaremos eternamente agradecidos por derribar barreras y abrir el camino para los derechos civiles, el poder político de los latinos y el activismo de las latinas. Inspiró a millones, y la mejor manera de honrar su memoria es seguir defendiendo a las familias trabajadoras y los derechos civiles, y fortalecer el poder político latino”.

Exsecretario del Interior de Estados Unidos Ken Salazar “El legado vivo de Dolores Huerta es su lucha de toda la vida por la justicia para los trabajadores agrícolas que alimentan a nuestra nación. Mi familia y yo tuvimos el honor de trabajar a su lado durante más de 50 años, inspirados por su liderazgo y su poderosa voz en todo Estados Unidos y México. Ella entendía que nuestra diversidad es nuestra mayor fortaleza y que, juntos, podemos construir una América más justa e inclusiva. En sus palabras, podemos cambiar el mundo para mejor: ¡Sí se puede!” ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP