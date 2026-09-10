Alfombra roja y 10 millones en premios cambian el atletismo antes del Ultimate Championship

La velocista estadounidense Gabby Thomas posa en la alfombra roja durante la inauguración formal del Campeonato Mundial Ultimate de Atletismo en Budapest, Hungría, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Denes Erdos) AP

La jornada estuvo marcada por una entrada por la alfombra roja y una sesión de fotos para los atletas, un “draft” en el que los corredores de 200 metros pudieron elegir sus carriles y, por supuesto, una aparición de Usain Bolt, lo que instintivamente significa que algo grande está pasando en la pista.

“Gané algunos campeonatos mundiales y aun así no suma todo ese dinero. Incentiva a los atletas a venir aquí y dar lo mejor. Para ellos esto es un trabajo. Me da pena habérmelo perdido. Pero me alegro por ellos”, dijo Bolt sobre los principales premios en juego en 27 pruebas esta semana.

Nadie se sentirá demasiado mal por Bolt, cuyos ocho oros olímpicos y otros 11 en campeonatos mundiales lo convirtieron en una celebridad mundial y multimillonario, aunque las victorias en sí no valieran tanto. Y la mayoría de quienes llegan a Budapest esta semana tienen contratos de calzado o indumentaria que les ayudan a pagar las cuentas.

Aun así, aquí no pasó desapercibido que el atletismo —la prueba emblemática de los Juegos Olímpicos y un deporte que ha producido tantos momentos imborrables a lo largo del tiempo— haya tenido que esperar hasta 2026 para reunir una bolsa de premios de 10 millones de dólares, cuando, por ejemplo, el PGA Tour reparte 20 millones de dólares ocho veces al año.

Joanna Hayes, medallista de oro olímpica en 2004 que ahora entrena en UCLA y afirma que un pequeño grupo de sus atletas todavía trabaja en empleos secundarios para llegar a fin de mes, señaló: “En todos los deportes, en cada faceta de la vida, siempre estamos evolucionando. Y el atletismo siempre llega de último para, como, todo. Pero creo que la idea es realmente genial”.

Y sí, este fue un día para celebrar hacer algo distinto. Los atletas asumieron el papel. Camino a la alfombra roja, los recibieron cientos de fotógrafos que tomaron retratos de glamour.

World Athletics se propuso que todo el día girara en torno a la creación de contenido por parte de los atletas, eliminando las estrictas regulaciones del mundo olímpico que limitan ese tipo de actividad en eventos como estos.

Para sumar a la vibra, los organizadores llevaron a la efervescente campeona olímpica Dawn Harper-Nelson para que actuara como anfitriona en la pista, y ella prometió “dejarlos boquiabiertos” con sus hazañas y entrevistas desde el área de competencia.

Entre quienes competirán por premios el viernes estarán Duplantis y Mahuchikh, junto con Masai Russell, quien estableció el récord mundial (12,09 segundos) en los 100 metros con vallas hace apenas dos semanas.

Femke Broeders-Bol correrá en su nueva prueba, una semifinal de 800 metros.

La final masculina de 5.000 metros les dará al estadounidense Cole Hocker y al noruego Jakob Ingebrigtsen la primera de dos oportunidades para saldar cuentas en la pista. Tras la reunión de la Liga Diamante de la semana pasada en Bruselas, Ingebrigtsen, que nunca se guarda nada, calificó de “cobardes” a Hocker y a su equipo por la manera en que usaron liebres en los 1.500.

Hocker e Ingebrigtsen también están inscritos en los 1.500 del domingo, lo que significa que ambos tienen la posibilidad de irse de Budapest con 300.000 dólares.

Una bolsa de premios tan grande fue una manera —quizá la única— de reunir a un grupo tan celebrado de atletas en el año par entre Juegos Olímpicos de verano, o lo que durante mucho tiempo se ha considerado un año “de transición” para el atletismo.

Esa es una etiqueta que el presidente de World Athletics, Seb Coe, dijo que está ansioso por eliminar.

Organizar una competencia que presenta principalmente a campeones olímpicos y mundiales junto con aspirantes de primer nivel, que se centra en acción ininterrumpida y reduce al mínimo las rondas eliminatorias, y que incluso otorga 2.000 dólares al último clasificado, sin duda es un comienzo.

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FUENTE: AP