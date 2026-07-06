Alexandra Eala da un 'rayo de esperanza' a Filipinas pese a su salida de Wimbledon

La filipina Alexandra Eala saluda a la afición al salir del encuentro en la cuarta ronda de Wimbledon tras perder con la italiana Jasmine Paolini el lunes 6 de julio del 2026. (AP Fhoto/Kirsty Wigglesworth) AP

La filipina de 21 años eliminó a la campeona defensora Iga Swiatek, pero no pudo descifrar a Jasmine Paolini el lunes y perdió 6-4, 4-6, 6-3 en la Cancha Central.

Para los aficionados filipinos —tanto en reuniones para ver los partidos en su país como en el All England Club— no siempre se trata de victorias y derrotas.

“Es como un rayo de esperanza para Filipinas. Especialmente a su edad. Hizo historia. Eso es algo que podemos contarle a la próxima generación”, manifestó el lunes Roberto Ocampo Jr., aficionado en Wimbledon.

Eala, que perdió en la primera ronda hace un año en su debut en Wimbledon, se convirtió en la primera jugadora de Filipinas en alcanzar la cuarta ronda de un torneo de Grand Slam de individuales en la era Abierta, informó el circuito profesional femenino.

“Pisar aquí ya es un gran logro”., comentó Ocampo, un enfermero radicado en Londres.

Eala habló esta semana sobre el orgullo filipino y sobre ser un modelo a seguir para los niños en su país. Pero también dejó claro que tiene grandes planes para su carrera tenística.

Al analizar su derrota ante Paolini, señaló problemas con su saque.

“Pero tengo días así. Todo el mundo tiene días en los que no juega su mejor tenis”, expresó Eala, quien se entrenó en la Academia de Tenis Rafael Nadal en España cuando era adolescente. “Entiendo que eso es parte del trabajo. No creo que vaya a jugar el mejor tenis de mi vida todos los días.

“Dicho eso”, añadió, “estoy muy orgullosa de cómo manejé las cosas. Solo tengo que seguir adelante y continuar con mi progreso”.

Eala, que dio un salto en marzo de 2025 al alcanzar las semifinales del Abierto de Miami, ha elevado su estrellato en Wimbledon, tanto dentro como fuera de la cancha.

Eala conoció a Kate, la princesa de Gales, y se tomó una foto con ella. También se ha difundido una foto de Eala lanzándose por una pelota en el partido contra Swiatek, con ediciones que la muestran con capa y un atuendo de “Superwoman”.

La Embajada de Filipinas en el Reino Unido ha seguido su progreso y ha publicado mensajes de felicitación.

A los filipinos les encantan sus estrellas deportivas

Eala habló antes en el torneo sobre sus recuerdos de infancia del gran boxeador Manny Pacquiao.

“Cuando él tenía peleas, de verdad era como si fueran días festivos en Filipinas”, dijo. “Nos reuníamos y veíamos sus peleas. La gente dejaba el trabajo. Realmente era un acontecimiento. Es alguien súper inspirador como atleta”.

Los campeones olímpicos filipinos son tratados como héroes nacionales. El gimnasta Carlos Yulo, que ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París, regresó a casa con promesas de dinero en efectivo y regalos, incluida una casa. Eala también mencionó a la campeona halterófila Hidilyn Diaz.

Y ahora está Eala.

Ocampo espera que el éxito de Eala conduzca a más oportunidades en Filipinas.

“En este tipo de deporte, (muchos) no tienen el privilegio de siquiera sostener una raqueta de tenis”, afirmó. “Hay tantos niños en nuestro país, tienen el talento. Necesitan la oportunidad”.

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FUENTE: AP