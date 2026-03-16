Alexander-Walker anota 41 y los Hawks superan 124-112 al Magic para hilar 10 triunfos

Nickeil Alexander-Walker (7), de los Hawks de Atlanta, se alista para encestar frente a Desmond Bane (3), del Magic de Orlando, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 16 de marzo de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Los Hawks mejoraron a 38-31 y recuperaron el octavo puesto en la Conferencia Este, relegando a Filadelfia a la novena posición.

Johnson terminó con 24 unidades, 15 rebotes y 13 asistencias en su segundo triple-doble consecutivo. Dyson Daniels aportó 15 tantos y 12 rebotes.

Alexander-Walker sumó 24 puntos en la primera mitad, ayudando a Atlanta a tomar una ventaja de 67-50 al descanso. Su anterior marca personal era de 38 unidades, conseguida ante los Spurs a principios de esta temporada.

Los Hawks mantuvieron el impulso tras el intermedio, al anotar 23 en los primeros 5:12 del tercer cuarto para ampliar su ventaja a 29. Atlanta totalizó 37 tantos en el periodo y ganaba 104-83 al inicio del cuarto.

Orlando recortó el déficit a 12 con tres minutos y medio por jugar, antes de que Atlanta volviera a poner el partido fuera de alcance.

Paolo Banchero registró 18 puntos y 10 rebotes por el Magic. Desmond Bane también añadió 18 unidades.

El Magic no contó con Anthony Black (distensión del oblicuo lateral izquierdo), Jonathan Isaac (esguince de rodilla izquierda) ni Franz Wagner (esguince alto de tobillo izquierdo; manejo de la lesión).

Jonathan Kuminga estuvo disponible apenas para su quinto partido desde que se unió a Atlanta en febrero, mientras lidia con una contusión ósea. Kuminga agregó siete puntos y ocho rebotes.

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FUENTE: AP