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Alexander-Walker anota 28 y los Hawks vencen 139-132 a los Wizards en la Copa NBA

ATLANTA (AP) — Nickeil Alexander-Walker anotó 28 puntos y los Hawks de Atlanta resistieron el empuje de los Wizards de Washington para imponerse 139-132 en un partido de la Copa NBA la noche del viernes.

Nickeil Alexander-Walker (7), de los Hawks de Atlanta, lleva el balón frente a Will Riley (27), de los Wizards de Washington, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la Copa NBA, el viernes 6 de noviembre de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart)
Nickeil Alexander-Walker (7), de los Hawks de Atlanta, lleva el balón frente a Will Riley (27), de los Wizards de Washington, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la Copa NBA, el viernes 6 de noviembre de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Fue la tercera victoria consecutiva de los Hawks y la segunda seguida ante los Wizards, ya que Atlanta barrió la serie de ida y vuelta en casa.

Trae Young sumó 23 puntos, 10 asistencias y un máximo de la temporada de ocho pérdidas de balón en su primer partido en Atlanta como visitante después de haber sido traspasado la temporada pasada tras más de siete años con los Hawks.

Lu Dort aportó 25 unidades, incluido un tiro clave desde la esquina que venció el reloj de posesión en los últimos instantes del cuarto periodo. Onyeka Okongwu anotó 22 y Aaron Wiggins agregó 19 desde la banca para Atlanta. Dyson Daniels defendió a Young durante gran parte del encuentro y terminó con 13 tantos y 12 asistencias.

Kyshawn George encestó 33 puntos por los Wizards, que no contaron con Anthony Davis (esguince en el tobillo derecho). Tre Johnson registró 23 tantos, incluidos cinco triples.

Los Hawks impusieron un ritmo alto durante todo el partido, y sus 139 puntos fueron su cifra más alta de la temporada. También fue la mayor cantidad de puntos que los Wizards han permitido esta campaña. Los Hawks lanzaron para 53% (52 de 98) en tiros de campo y 42% (16 de 38) desde la línea de tres puntos.

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