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Alex Eala no se toma a la ligera los Juegos Asiáticos y se salta el Abierto de China

NAGOYA, Japón (AP) — Por el momento Alex Eala está priorizando representar a Filipinas en los Juegos Asiáticos por encima del circuito de la WTA, aunque eso signifique arriesgarse a una multa por parte del tour femenino.

La filipina Alexandra Eala celebra al ganar un punto ante la estadounidense Iva Jovic en el Abierto de Estados Unidos el sábado 5 de septiembre del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II)
La filipina Alexandra Eala celebra al ganar un punto ante la estadounidense Iva Jovic en el Abierto de Estados Unidos el sábado 5 de septiembre del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Eala tuvo que retirarse del Abierto de China en Beijing —un evento WTA 1.000 obligatorio— para competir en los Juegos Asiáticos. Podría recibir una multa de 10.000 dólares.

“Fue una decisión que no tomé a la ligera. Por supuesto que es difícil perderse un 1.000, especialmente Beijing, donde he escuchado tantas cosas buenas sobre el torneo y todavía no he ido”, expresó Eala a SNTV, tras ganar su partido de segunda ronda en los Juegos Asiáticos. “Pero sé que habrá muchas oportunidades de volver y estoy muy emocionada de estar aquí, de representar a mi país y de competir”.

Eala, 18ª del ranking del mundao, venció el lunes por 6-1, 6-0 a Patcharin Cheapchandej, de Tailandia.

Eala ganó medallas de bronce en individuales y dobles mixtos (con su compañero Francis Alcantara) en los Juegos Asiáticos de 2023 y es una de las favoritas para el oro esta vez.

“Estoy tan ansiosa como cualquiera y quizá incluso un poco más”, comentó. “Tengo muchas ganas de competir, muchas ganas de ganar”.

Eala sorprendió a la campeona defensora Iga Swiatek en la cancha central en la tercera ronda de Wimbledon este año y luego consiguió su primer título del circuito de la WTA en Washington.

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