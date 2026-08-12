Alemania refuerza sus servicios de inteligencia ante la amenaza de "potencias extranjeras"

El ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, habla con la jefa de despacho de la Cancillería alemana, Nina Warken, en la sede de la Cancillería, en Berlín, el 12 de agosto de 2026. (Foto AP/Ebrahim Noroozi) AP

El gabinete aprobó el miércoles un proyecto de ley destinado a reforzar el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania (BND) y su servicio de inteligencia interior, el BfV, y a reducir la dependencia de la nación más poblada de la Unión Europea de las pistas aportadas por sus aliados.

Las facultades de los servicios de inteligencia alemanes llevan mucho tiempo rezagadas frente a las de grandes homólogos europeos. La Alemania moderna ha sido tradicionalmente sensible a las preocupaciones sobre la protección de datos, primero por los recuerdos de la represión bajo los nazis y, más tarde, por la policía secreta de la Alemania Oriental comunista.

“Hoy en día, Alemania es constantemente un objetivo de ataques híbridos por parte de potencias extranjeras y eso es un peligro real, muy agudo”, señaló Nina Warken, jefa de despacho del canciller Friedrich Merz. “Simplemente dependemos demasiado de que los servicios de inteligencia de otros países nos apoyen, y en este momento esa ayuda es una calle de un solo sentido en demasiados ámbitos”.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, manifestó que “estamos convirtiendo nuestros servicios de inteligencia en verdaderos servicios de inteligencia”.

Las amenazas que enfrenta ahora Alemania requieren servicios de inteligencia que sean “competitivos con nuestros servicios socios en la Unión Europea, pero también con servicios amigos más allá de ella”, agregó Dobrindt.

“Somos un objetivo diario de espionaje, sabotaje, ciberataques y acciones encubiertas por parte de potencias extranjeras con el objetivo de desestabilizar nuestro país, dañar nuestro país y provocar cambios políticos y sociales en nuestro país”, señaló Dobrindt.

Bajo la reforma prevista, que aún requiere aprobación parlamentaria, los servicios de inteligencia obtendrán más facultades para acceder a laptops, teléfonos celulares y otros dispositivos, y almacenar los datos.

Warken, cuyo trabajo incluye supervisar a los servicios de inteligencia, indicó que también podrán adoptar “medidas activas”.

Explicó que el BND podría, por ejemplo, sustituir componentes en entregas por otros defectuosos, acceder a los sistemas informáticos de fábricas de drones o de laboratorios de armas químicas para sabotearlos, o inutilizar o apagar los servidores de hackers o de agentes de desinformación vinculados a Estados extranjeros.

Dobrindt también señaló la posibilidad de intercambiar explosivos por sustancias inocuas.

La reforma se ha estado preparando desde hace meses. Los riesgos a los que se enfrenta Alemania quedaron subrayados la semana pasada tras el hallazgo de un dron que transportaba explosivos en el aeropuerto de Leipzig/Halle, un importante centro para carga internacional y para brindar apoyo a Ucrania.

Ese incidente está bajo investigación y las autoridades no han dicho quién podría ser responsable.

Aunque Dobrindt y Warken no nombraron a las potencias extranjeras que les preocupan, las actividades de Rusia en particular han sido una preocupación constante para las autoridades en gran parte de Europa en los últimos años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP