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Alemania planea comprar el 40% del fabricante de tanques Leopard KNDS y se suma a Francia como socio

BERLÍN (AP) — El gobierno alemán planea adquirir una participación del 40% en el contratista de defensa KNDS, cuyos productos incluyen los tanques Leopard y Leclerc, mientras busca reforzar la producción europea junto con Francia, aliada en la OTAN, según anunció el lunes.

ARCHIVO - De izquierda a derecha, un vehículo blindado de transporte de personal Boxer, un vehículo de combate de infantería Puma y un tanque Leopard se ven expuestos durante la presentación de una nueva línea de producción del blindado Boxer 8x8 de la compañía europea de defensa KNDS en Múnich, Alemania, el 22 de abril de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)
ARCHIVO - De izquierda a derecha, un vehículo blindado de transporte de personal Boxer, un vehículo de combate de infantería Puma y un tanque Leopard se ven expuestos durante la presentación de una nueva línea de producción del blindado Boxer 8x8 de la compañía europea de defensa KNDS en Múnich, Alemania, el 22 de abril de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo) AP

El Estado francés ya tiene una participación del 50% en KNDS, que se formó en 2015 con la fusión de la alemana Krauss-Maffei Wegmann y la francesa Nexter. La otra mitad está en manos de la familia alemana detrás de Krauss-Maffei Wegmann.

KNDS, con sede en Ámsterdam, registró ingresos de 4.400 millones de euros (5.000 millones de dólares) el año pasado y cuenta con más de 11.000 empleados.

Los países europeos se están moviendo para aumentar su gasto y producción en defensa y reforzar sus filas militares, mientras lidian con la guerra de Rusia en Ucrania y con las preocupaciones por la imprevisibilidad de Estados Unidos.

El gobierno alemán señaló que su participación prevista “asegurará una influencia a largo plazo sobre una empresa que es estratégicamente significativa para la seguridad europea y la capacidad de defensa”. Añadió en un comunicado que también se fortalecerán “la creación de valor industrial nacional, así como la soberanía tecnológica y la protección de los intereses de seguridad y de tecnologías clave en Alemania”.

Un comunicado conjunto por separado indicó que los gobiernos de Alemania y Francia han alcanzado un acuerdo sobre la estrategia y la gobernanza de KNDS, “del que pretenden convertirse en accionistas conjuntos mediante transacciones orientadas a niveles de participación iguales para ambos países”.

No precisó cuándo ocurrirá eso ni en qué nivel terminarán asentándose finalmente las participaciones de los países, pero afirmó que el acuerdo allana el camino para una posible salida a bolsa de KNDS en un futuro cercano.

Los dos gobiernos afirmaron que su acuerdo “refleja la determinación compartida de Francia y Alemania de fortalecer las capacidades industriales y de defensa de Europa, apoyar a sus fuerzas armadas y reforzar la soberanía europea a largo plazo”.

Además de los tanques, los productos de KNDS también incluyen los vehículos de combate de infantería Puma y los transportes blindados de personal Boxer y Dingo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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