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Alemania acusa a presunto agente iraní de vigilar a judíos para posibles ataques

BERLÍN (AP) — Un hombre detenido el año pasado ha sido acusado de espionaje y de intento de participación en asesinato después de que una agencia de inteligencia iraní le encargara reunir información sobre el líder del principal grupo judío de Alemania y otras tres personas con miras a llevar a cabo ataques, informaron el jueves los fiscales alemanes.

La embajada iraní en Berlín el 22 de junio del 2025. (Fabian Sommer/dpa via AP)
La embajada iraní en Berlín el 22 de junio del 2025. (Fabian Sommer/dpa via AP) AP

El sospechoso, un ciudadano danés identificado únicamente como Ali S., de acuerdo con las normas alemanas de privacidad, fue detenido en Dinamarca en junio pasado. Un presunto cómplice, un ciudadano afgano identificado como Tawab M., también fue detenido allí en noviembre. Los fiscales federales indicaron que presentaron una acusación formal contra ambos ante el tribunal estatal de Hamburgo el 7 de mayo.

Ali S. fue acusado de trabajar como agente para un servicio de inteligencia, actuar como agente secreto con fines de sabotaje y de intento de participación en asesinato e incendio provocado. Tawab M. fue acusado de intento de participación en asesinato.

Los fiscales sostuvieron que Ali S. trabajaba para el servicio de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní y mantenía un contacto estrecho con la Fuerza Quds, el brazo expedicionario de la Guardia.

Señalaron que, a comienzos de 2025, se le encomendó reunir información sobre el presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, Josef Schuster, y sobre el presidente de la Sociedad Germano-Israelí, el destacado exlegislador alemán Volker Beck, así como sobre dos tenderos judíos en Berlin, a quienes no identificaron.

“Todo esto sirvió para la preparación de atentados de asesinato e incendios provocados en Alemania”, afirmaron los fiscales en un comunicado.

Añadieron que Ali S. realizó reconocimientos de varios lugares en Berlin el año pasado y buscó cómplices para ataques. Para mayo de 2025, estaba en contacto con Tawab M., quien presuntamente se manifestó estar dispuesto a conseguir un arma para una tercera persona no identificada y a organizar que intentara matar a Beck.

Después de que Ali S. fuera detenido el año pasado, el embajador de Irán fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. La embajada iraní rechazó entonces lo que calificó de “acusaciones infundadas y peligrosas” sobre un aparente plan para un ataque contra instalaciones judías.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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