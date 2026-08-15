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Alec Bohm logra 5 hits y Filis aplastan 9-1 a Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — Alec Bohm totalizó cinco hits, Jesús Luzardo lució dominante en 6 2/3 entradas y los Filis de Filadelfia aplastaron el sábado 9-1 a los Mellizos de Minnesota.

El venezolano Jesús Luzardo, de los Filis de Filadelfia, lanza ante los Mellizos de Minnesota el sábado 15 de agosto de 2026 (AP Foto/Matt Krohn)
El venezolano Jesús Luzardo, de los Filis de Filadelfia, lanza ante los Mellizos de Minnesota el sábado 15 de agosto de 2026 (AP Foto/Matt Krohn) AP

Bohm pegó dobles en la segunda, cuarta y novena entradas, y sencillos en la quinta y séptima para el primer juego de cinco hits en su carrera.

Bryce Harper aportó dos hits y Bryson Stott conectó un jonrón por los Filis.

Luzardo (11-5) ponchó a nueve y dio dos bases por bolas, permitiendo apenas una carrera para continuar su destacada temporada. El venezolano, elegido por primera vez al Juego de Estrellas, ha permitido dos carreras limpias o menos en 15 de sus últimas 17 aperturas, desde finales de abril.

Connor Prielipp (4-5) permitió ocho carreras con ocho imparables, otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a seis en cinco entradas.

Ryan Jeffers y Royce Lewis conectaron sendos dobles en la sexta para la única carrera de los Mellizos.

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