Alcaraz vence a Shelton en la final del Masters de París y conquista su 5º título del año

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El español Carlos Alcaraz sostiene el trofeo tras vencer al estadounidense Ben Shelton en la final del Masters de París el domingo 8 de noviembre del 2026. (AP Foto/Emma Da Silva) AP

Fue el 29.º título de su carrera para Alcaraz y llegó después de su victoria en Viena el domingo pasado. Hace un mes ganó el Abierto de Japón, tras haber regresado de una lesión en la muñeca derecha a finales de agosto.

El segundo cabeza de serie extendió los brazos en señal de celebración después de asegurar el triunfo en su segundo punto de partido con un ganador de revés a dos manos paralelo a la línea en el Plenitude Arena, bajo techo. El campeón de siete torneos de Grand Slam esbozó una amplia sonrisa y por un momento pareció llorar tras conquistar su noveno título de Masters y el primero en París.

“Es algo que he buscado por mucho tiempo. Unas de las derrotas más difíciles que he tenido en mi carrera la tuve aquí”, relato Alcaraz. “Finalmente alcancé mi nivel aquí. Encontré el camino correcto y la forma correcta de hacer las cosas”.

Superó a Shelton por cuarta ocasión en cinco enfrentamientos. El estadounidense derrotó al español hace dos meses en una maratónica sesión de cuartos de final en el Abierto de Estados Unidos que terminó a las 3:33 a. m. Shelton luego avanzó hasta la final, donde perdió ante Alexander Zverev.

Alcaraz salvó seis puntos de quiebre en el primer set y se repuso de un quiebre de servicio en el segundo set al devolver el quiebre de inmediato.

Alcaraz, de 23 años, no cedió un set en Viena. Pero en París el trabajo fue más duro y el viernes estuvo cerca de quedar eliminado, al salvar dos puntos de partido contra Taylor Fritz en su duelo de cuartos de final.

Shelton, de 24 años, buscaba su octavo título en total y su tercer Masters, después de haber ganado dos veces el título de Montreal. Shelton incorporó recientemente a Juan Carlos Ferrero a su equipo de entrenadores, tras la separación de Alcaraz con Ferrero, su entrenador de muchos años, el año pasado. Está claro que no hay animosidad entre los jugadores por eso. Ambos se felicitaron mutuamente por sus golpes en la final del domingo, y Alcaraz se aseguró de rodear la red para abrazar a Shelton y darle unas palmadas en el pecho tras la victoria. ___ Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP FUENTE: AP