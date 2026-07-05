Alcántara luce bien, López pega jonrón y Marlins vencen 7-2 a los Atléticos

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Sandy Alcántara, abridor de los Marlins de Miami, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Atléticos, el sábado 4 de julio de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Sara Nevis) AP

El dominicano Otto López conectó un jonrón, sumó tres imparables y tres carreras impulsadas por Miami para celebrar su primera selección al Juego de Estrellas. Joe Mack y Kyle Stowers también se volaron la barda, mientras que Liam Hicks aportó tres hits por los Marlins (48-42).

Alcántara (10-4) permitió seis hits y otorgó una base por bolas ante los Atléticos para ampliar la racha de victorias más larga de un abridor de los Marlins desde 2016. Tyler Zuber lanzó la novena. Miami ganó ocho de 11.

López, líder de la Liga Nacional en hits al iniciar la jornada y que se unirá a su compañero Max Meyer en el Juego de Estrellas, conectó un cuadrangular de dos carreras ante el abridor de los Atléticos Aaron Civale en la tercera entrada. El infielder de 27 años también le pegó a Civale un doble productor en la quinta para su 38vo juego de múltiples imparables antes del receso del Juego de Estrellas, un récord vigente de los Marlins.

Joshua Kuroda-Grauer y Carlos Cortes aportaron dos hits cada uno por los Atléticos. El equipo del mánager Mark Kotsay perdió cuatro de cinco en su estadía en casa y 10 de 13 en total.

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FUENTE: AP