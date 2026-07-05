americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Alcántara luce bien, López pega jonrón y Marlins vencen 7-2 a los Atléticos

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Sandy Alcántara permitió una carrera y ponchó a ocho bateadores, su cifra más alta de la temporada, en ocho entradas para ganar su séptima apertura consecutiva, y los Marlins de Miami superaron 7-2 a los Atléticos la noche del sábado.

Sandy Alcántara, abridor de los Marlins de Miami, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Atléticos, el sábado 4 de julio de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Sara Nevis)
Sandy Alcántara, abridor de los Marlins de Miami, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Atléticos, el sábado 4 de julio de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Sara Nevis) AP

El dominicano Otto López conectó un jonrón, sumó tres imparables y tres carreras impulsadas por Miami para celebrar su primera selección al Juego de Estrellas. Joe Mack y Kyle Stowers también se volaron la barda, mientras que Liam Hicks aportó tres hits por los Marlins (48-42).

Alcántara (10-4) permitió seis hits y otorgó una base por bolas ante los Atléticos para ampliar la racha de victorias más larga de un abridor de los Marlins desde 2016. Tyler Zuber lanzó la novena. Miami ganó ocho de 11.

López, líder de la Liga Nacional en hits al iniciar la jornada y que se unirá a su compañero Max Meyer en el Juego de Estrellas, conectó un cuadrangular de dos carreras ante el abridor de los Atléticos Aaron Civale en la tercera entrada. El infielder de 27 años también le pegó a Civale un doble productor en la quinta para su 38vo juego de múltiples imparables antes del receso del Juego de Estrellas, un récord vigente de los Marlins.

Joshua Kuroda-Grauer y Carlos Cortes aportaron dos hits cada uno por los Atléticos. El equipo del mánager Mark Kotsay perdió cuatro de cinco en su estadía en casa y 10 de 13 en total.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Aviones militares sobrevuelan el estadio de Filadelfia deurante el partido del Mundial entre Paraguay y Francia, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton)

Aficionados del Mundial celebran 250 años de independencia de EEUU en Filadelfia y Houston

Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Martinelli marca al final del descuento y Brasil vence a Japón 2-1 en el Mundial

Destacados del día

Muere general cubano Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, exjefe de Inteligencia Militar de las FAR

Muere general cubano Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, exjefe de Inteligencia Militar de las FAR

Identifican a adolescente muerta en La Güinera: tenía 17 años y no era el blanco del ataque

Identifican a adolescente muerta en La Güinera: tenía 17 años y no era el blanco del ataque

Aviones militares sobrevuelan el estadio de Filadelfia deurante el partido del Mundial entre Paraguay y Francia, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton)

Aficionados del Mundial celebran 250 años de independencia de EEUU en Filadelfia y Houston

Kylian Mbappé, de Francia, celebra tras convertir un penalti ante Paraguay en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, disputado el sábado 4 de julio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Martin Meissner)

Mbappé vuelve a marcar y Francia avanza a cuartos del Mundial tras eliminar a Paraguay por 1-0

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter