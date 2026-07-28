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Alcántara lanza 7 sólidas entradas, Stowers pega jonrón y Marlins superan 1-0 a Filis

MIAMI (AP) — Sandy Alcántara lanzó pelota de cuatro hits a lo largo de siete sólidas entradas, Kyle Stowers conectó un jonrón y los Marlins de Miami superaron el martes 1-0 a los Filis de Filadelfia.

El dominicano Sandy Alcántara, abridor de los Marlins de Miami, lanza en el juego ante los Filis de Filadelfia, el martes 28 de julio de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky)
El dominicano Sandy Alcántara, abridor de los Marlins de Miami, lanza en el juego ante los Filis de Filadelfia, el martes 28 de julio de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Xavier Edwards pegó un sencillo y recibió dos bases por bolas, mientras que Liam Hicks conectó dos hits por los Marlins, que lograron su segunda victoria consecutiva después de cortar el lunes una racha de 12 derrotas seguidas, un récord de la franquicia.

El toletero de los Filis Kyle Schwarber, quien lidera la Liga Nacional con 33 jonrones, no jugó debido a una enfermedad gastrointestinal.

Alcántara (11-6) ponchó a cinco y otorgó una base por bolas. Fue la 16.ª apertura de calidad del dominicano, la mayor cifra de las Grandes Ligas, y la 111.ª de su carrera, con lo que superó a Ricky Nolasco para establecer el récord de la franquicia.

Calvin Faucher relevó a Alcántara y lanzó un octavo inning perfecto antes de que Pete Fairbanks cerrara con otra entrada perfecta para su 14.º salvamento.

Los Marlins pegaron primero con el batazo de Stowers en la primera entrada. Stowers encontró una curva de nudillos del abridor de los Filis Aaron Nola (3-9) y envió la esférica por encima de la barda entre el jardín derecho y el central para su 14.º jonrón.

Alcántara no permitió un hit sino hasta que Bryan de la Cruz se embasó con un sencillo dentro del cuadro con dos outs en la quinta.

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