Alcántara dispara 2 jonrones y Licey aplasta a Gigantes en Dominicana

Alcántara inauguró la pizarra con un jonrón solitario en la segunda entrada y volvió a sacar la pelota del parque en la cuarta, esta vez con un corredor en circulación. Hernández agregó un cuadrangular de tres carreras en el octavo episodio, como parte de un ataque de 11 imparables de los Tigres, que anotaron 11 carreras en las últimas cuatro entradas.

Daniel Martínez (1-0) se acreditó la victoria tras lanzar cinco entradas de cuatro imparables y una carrera, con cinco ponches y una base por bolas. Cuatro relevistas completaron la labor sin permitir hits ni anotaciones.

En Santo Domingo, José Marmolejos conectó un cuadrangular solitario y los bicampeones Leones del Escogido consiguieron su primera victoria de la temporada al derrotar 5-3 a las Estrellas Orientales, con lo que pusieron fin a una racha de tres derrotas consecutivas. Andy Ibáñez aportó dos dobles, una carrera impulsada y otra anotada, mientras que John Gil agregó un doble productor para los Leones, que mejoraron su marca a 1-3.

En La Romana, Eguy Rosario, Allan Castro y Enmanuel Valdez conectaron sendos cuadrangulares y los Toros del Este remontaron una desventaja de tres carreras para derrotar 7-4 a las Águilas Cibaeñas. Rosario disparó un jonrón de dos carreras para empatar el encuentro en la tercera entrada y Castro agregó otro inmediatamente después para poner adelante a los Toros, que anotaron cuatro veces en ese episodio.

Yairo Muñoz bateó de 4-3 con dos carreras impulsadas y Valdez terminó de 3-3, con dos anotadas y una remolcada.

Tiburones remontan y vencen a Leones en Venezuela

Yangervis Solarte conectó un cuadrangular para romper el empate en la octava entrada y los Tiburones de La Guaira derrotaron 16-13 a los Leones del Caracas, en un encuentro de 29 carreras en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Los Leones tomaron ventaja de 4-0 en la primera entrada con jonrones de dos carreras de Aldrem Corredor y Lenyn Sosa, y ampliaron la diferencia a 9-3 en el cuarto episodio. Sin embargo, los Tiburones respondieron con ocho anotaciones en el quinto capítulo, encabezadas por un cuadrangular de tres carreras de Sebastián Rivero y un sencillo de dos producidas de Simón Muzziotti, para remontar.

Caracas recuperó la ventaja 13-12 en la séptima entrada con un batazo de Víctor Bericoto que impulsó tres carreras, pero Muzziotti empató el encuentro en el cierre del episodio. Solarte abrió la octava con su segundo jonrón de la temporada y Javier Rivas agregó un sencillo de dos anotaciones para establecer el marcador definitivo.

En Maracaibo, los Tigres de Aragua consiguieron su quinta victoria consecutiva al derrotar 5-1 a las Águilas del Zulia y se mantuvieron como líderes en solitario del campeonato, con marca de 6-1. David Rodríguez conectó dos imparables, incluido un doble, y remolcó dos carreras, mientras que Lorenzo Cedrola aportó dos hits, dos anotadas y una impulsada.

Los Tigres tomaron la ventaja con tres carreras en la tercera entrada y agregaron otras dos en la séptima. Seis lanzadores se combinaron para limitar a las Águilas a cinco imparables y una carrera sucia, encabezados por Connor Curlis, quien lanzó tres innings sin permitir hits, y Ronnie Williams (1-0), ganador del encuentro. Zulia cayó a una marca de 2-5.

En Porlamar, Carlos Mendoza conectó un cuadrangular solitario y Gabriel González impulsó dos carreras con un sencillo durante un ataque de tres anotaciones en la quinta entrada, con el que los Caribes de Anzoátegui remontaron para derrotar 3-1 a los Bravos de Margarita. Siete lanzadores se combinaron para limitar a los Bravos a cuatro imparables, encabezados por Bryan Cáceres, quien trabajó cuatro entradas de un hit y una carrera sucia. Caribes mejoró su marca a 5-2, mientras Margarita quedó con registro de 4-2.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP