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Alcalde de Moscú califica de "acto terrorista" el ataque mortal del sábado en un restaurante

MOSCÚ (AP) — El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó el domingo como un “brutal acto terrorista” el ataque con bomba registrado el día anterior contra un restaurante en la capital, pero no dijo quién fue el responsable.

Policías cortan el paso a la zona de una explosión mortal en un restaurante de Moscú, el sábado 1 de agosto de 2026. (Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency via AP)
Policías cortan el paso a la zona de una explosión mortal en un restaurante de Moscú, el sábado 1 de agosto de 2026. (Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency via AP) AP

“Ayer se cometió en Moscú un brutal acto terrorista que cobró vidas humanas. Las víctimas se encuentran actualmente en los hospitales de la ciudad, donde están recibiendo toda la atención necesaria”, escribó Sobianin en redes sociales.

La explosión del sábado por la noche mató a un guardia de seguridad y a un cliente, además de la mujer que colocó la bomba, informaron medios estatales rusos, citando a funcionarios locales.

Al menos otras 21 personas resultaron heridas cuando el artefacto explosivo detonó en el restaurante de la plaza Kudrinskaya, en el centro de Moscú, informó el Comité Nacional Antiterrorista, citado por la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti.

El Comité de Investigación de Moscú indicó a la agencia de noticias el sábado por la noche que el ataque seguía bajo investigación. Hasta primeras horas de la tarde del domingo, no había más información de las autoridades rusas y nadie se había atribuido públicamente la responsabilidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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