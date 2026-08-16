Ala cerrada de 49ers George Kittle espera volver de lesión en tendón de Aquiles para Semana 1

El ala cerrada de 49ers George Kittle saluda tras el partido de pretemporada de la NFL contra los Titans de Tennessee, jueves 13 de agosto de 2026, en Santa Clara, Calif. (AP Foto/Kelley L. Cox) AP

Kittle se rompió el tendón derecho el 11 de enero en una victoria de playoffs en Filadelfia y espera poder volver a entrenar a tiempo para jugar en la Semana 1, el 11 de septiembre, en Australia, contra Rams de Los Ángeles.

“Tengo una oportunidad”, manifestó Kittle el domingo. “Estamos corriendo mucho, alcanzando velocidades máximas. Ojalá volvamos a entrenar con protecciones más pronto que tarde. Solo intento ir cumpliendo los pasos y no hacer tonterías, diría yo”.

Kittle ha tenido una recuperación impresionante en los últimos siete meses y ha estado entrenando por su cuenta al margen de las prácticas mientras permanece en la lista de físicamente incapaces de jugar (PUP, por sus siglas en inglés). Confió en salir de esa lista antes de que los rosters se reduzcan a 53 jugadores el 30 de agosto, para no tener que perderse los primeros cuatro partidos de la temporada.

Los Niners tienen previsto partir hacia Australia el 2 de septiembre y Kittle comentó que no esperaría hacer el largo vuelo a menos que el equipo planee utilizarlo contra los Rams. El primer paso será salir de la lista PUP y entrenar con sus compañeros.

“Ojalá esté con protecciones más pronto que tarde, porque no quiero que mi primera vez con protecciones sea viajando en Australia”, expresó. “Porque simplemente no creo que sea una idea muy inteligente. Estas próximas semanas me dirán si estoy listo para jugar en la Semana 1 o no”.

Kittle contó que el proceso agotador, que describió como “la rehabilitación más aburrida del mundo entero”, se hizo más llevadero una vez que el doctor Neal ElAttrache le dijo desde el principio que la Semana 1 era una posibilidad; Kittle indicó que eso le ayudó a “encender la chispa”.

Pero también sabe que no debe exigirse demasiado por si eso provoca un retroceso.

“Quiero jugar en cada partido de fútbol americano que me sea posible”, dijo. “Pero también soy consciente de que es una temporada de 18 semanas, así que, bueno, si te pierdes la Semana 1 y juegas la Semana 2, pues es lo que hay. Voy a mantener eso como mi objetivo y luego ajustaremos a partir de ahí si hace falta. Pero yo todavía lo creo, mi equipo todavía lo cree, mi cirujano todavía cree que tengo una oportunidad, así que solo hay que seguir atacándolo”.

Kittle es dos veces All-Pro, ha sido seleccionado siete veces al Pro Bowl, y es una pieza clave del ataque de San Francisco como amenaza en el juego aéreo y como bloqueador en el juego terrestre. La temporada pasada tuvo 57 recepciones para 628 yardas por aire y siete touchdowns.

También aporta un optimismo contagioso que inspira a sus compañeros y ha contribuido a su rápida recuperación.

“Así es como vive su vida”, comentó el coordinador ofensivo Klay Kubiak. “Así es como afronta cada día, y hay que apreciarlo en él. Para mí, lo que va a hacer que vuelva de su lesión y sea él mismo otra vez es que tiene la mentalidad correcta. Encara cada día con optimismo, con la idea de que está progresando y sanando. Con sólo verlo ahí afuera, trabajando con los preparadores, se ve muy bien, y me entusiasma ver cómo progresa en estas próximas semanas y dónde estamos”. _____

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FUENTE: AP