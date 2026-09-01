Al menos un muerto deja ataque con explosivos contra estación de policía en el noreste de Colombia

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La carga explosiva fue detonada sobre la medianoche del lunes en la estación de policía de Los Patios, municipio que hace parte del área metropolitana de Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander.

En un video difundido a la prensa, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, lamentó la muerte de un civil e indicó que al menos 11 personas resultaron heridas, incluyendo varios agentes. No detalló qué tipo de artefacto fue utilizado durante el ataque.

“Nos solidarizamos con la familia de cada uno de los heridos de este atentado. Esperamos entonces el respaldo de la comunidad hacia nuestra policía nacional”, agregó Villamizar.

El gobernador pidió que los responsables del ataque sean identificados y capturados. En la zona operan varios grupos armados ilegales como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), en armas desde 1964.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que asistirá, junto a la cúpula de la fuerza pública, a un consejo de seguridad de urgencia por el “atentado terrorista” en Los Patios, fronterizo con Venezuela.

“Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades”, indicó el mandatario en la red social X.

El conservador De la Espriella llegó al poder el 7 de agosto prometiendo mano dura contra los grupos ilegales al priorizar las operaciones militares ofensivas y cerrar las mesas de diálogo de paz que sostuvo su predecesor, el progresista Gustavo Petro (2022-2026). FUENTE: AP