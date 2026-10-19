Al menos seis personas mueren por colapso de mina ilegal de oro en el suroeste de Colombia

El hecho se registró en una zona rural de Santa Bárbara de Iscuandé, un pequeño municipio caracterizado por la explotación tradicional de oro, dentro de una mina que no estaba autorizada para operar, agregó el reporte de la gobernación de Nariño.

Jorge Tovar, vocero de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres, aseguró en una declaración compartida con la prensa que seis personas sin vida fueron trasladadas desde el lugar de la emergencia hasta la cabecera urbana.

Sin embargo, el número de víctimas podría incrementarse debido a que se calcula que hay entre 12 y 15 personas más desaparecidas, agregó Tovar.

La gobernación indicó que las “dificultades de comunicación con la zona” impiden establecer de inmediato un balance definitivo de la emergencia.

La Agencia Nacional de Minería informó por su lado en X que en la mina accidentada se reportó un deslizamiento de tierra e indicó que las condiciones de seguridad de la zona dificultan la atención.

La estatal Defensoría del Pueblo instó a las autoridades locales y nacionales a desplegarse para llegar hasta Santa Bárbara de Iscuandé, ubicado a aproximadamente 550 kilómetros de Pasto, la capital de Nariño.

La entidad instó a enviar apoyo aéreo de las fuerzas militares para el rescate de personas y traslado de heridos, así como a enviar personal forense para la identificación y el “manejo digno” de los fallecidos.

Además del difícil acceso por tratarse de una zona de transporte mayoritariamente fluvial, el territorio sufre la presencia de grupos armados ilegales como las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década.

Un reciente informe sobre explotación de oro de aluvión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indicó que la participación de los grupos armados ilegales en la explotación de minas en el país puede abarcar desde la financiación y el control de explotaciones, pasando por el cobro de extorsiones a quienes hacen las labores mineras, hasta la intermediación y la comercialización del oro.

FUENTE: AP