Al menos cinco fallecidos en choque entre camioneta y autobús en la capital de Chile

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Los cinco fallecidos, cuyas identidades no fueron reveladas, eran los ocupantes de una camioneta que colisionó con un autobús y luego contra un local comercial, lo que produjo un gran incendio. Las llamas ya fueron controladas.

“Todos los fallecidos están en el interior de la camioneta”, dijo a periodistas el comandante de bomberos, Sergio Yévenes. El conductor del autobús, en tanto, fue rescatado y trasladado a un centro de salud con heridas leves.

Las razones del impacto aún no fueron aclaradas, pero informaciones preliminares indican que el vehículo particular había esquivado un control policial poco antes del choque.

El accidente provocó un corte de energía en algunas partes del centro y llevó a desvíos del tráfico que se mantendrán a lo largo de toda la mañana. Asimismo, las autoridades adelantaban diversas diligencias y peritajes para averiguar las causas y responsabilidades del siniestro.

Este fue el segundo accidente vial en el país en pocos días, después de que un atropellamiento múltiple dejara al menos seis muertos en la ciudad costera de Viña del Mar y varios heridos. Las causas de ese accidente aún son desconocidas, pero al parecer el conductor, un funcionario de la Armada chilena, habría perdido el control del vehículo y terminó embistiendo a la multitud durante una popular feria callejera.

FUENTE: AP