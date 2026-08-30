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Al menos 8 muertos al volcar un ferry con casi 270 personas frente al norte de Chipre

BODRUM, Turquía (AP) — Al menos ocho personas murieron cuando un ferry que transportaba a casi 270 pasajeros y tripulantes volcó frente a la costa del norte separatista de Chipre, dividido por líneas étnicas, reportó la prensa turca el domingo.

En esta imagen capturada de un video, pasajeros con chalecos salvavidas esperan sobre una embarcación de pasajeros volcada a ser rescatados frente a la costa de Girne, en la parte norte de Chipre ocupada por Turquía, el domingo 30 de agosto de 2026. (DHA vía AP)
En esta imagen capturada de un video, pasajeros con chalecos salvavidas esperan sobre una embarcación de pasajeros volcada a ser rescatados frente a la costa de Girne, en la parte norte de Chipre ocupada por Turquía, el domingo 30 de agosto de 2026. (DHA vía AP) AP

El primer ministro turcochipriota del norte, Unal Ustel, declaró a la radiodifusora estatal turca TRT que hasta ahora se ha rescatado a 237 personas. Las autoridades indicaron que se está buscando a otras 22.

Ustel explicó que el ferry enfrentó condiciones meteorológicas adversas y empezó a entrarle agua apenas 15 minutos después de zarpar. Poco después se emitió una llamada de auxilio, añadió. Según Ustel, la policía detuvo a ocho personas —entre ellas el capitán del ferry— como parte de una investigación sobre el hundimiento.

El líder turcochipriota Tufan Erhurman afirmó que las condiciones meteorológicas “no eran malas” y pidió no especular sobre la causa del naufragio. Señaló que la embarcación se hundió en aguas de 500 metros (1.640 pies) de profundidad, lo que dificultó las labores de búsqueda.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ofreció sus condolencias y afirmó que su gobierno estaba coordinándose con el norte de Chipre en las tareas de búsqueda y rescate.

“Esperamos recibir noticias positivas”, dijo Erdogan el domingo en Ankara, durante la ceremonia de graduación de la Academia Militar Turca.

El ferry, de estilo catamarán, viajaba desde el puerto de Kyrenia, también conocido como Girne, hacia el puerto turco de Tasucu, en la provincia de Mersin.

El alcalde de Kyrenia, Murat Senkul, indicó que el barco pertenecía a la compañía de ferris Filo Denizcilik y que se hundió frente a la costa de la playa Diana, en la costa norte de Chipre.

TRT reportó que al ferry empezó a entrarle agua a unos 7,5 kilómetros (4 millas náuticas) de la costa.

Imágenes de video desde el lugar muestran a personas con chalecos salvavidas flotando en las aguas alrededor de la embarcación volcada.

Chipre quedó dividida por líneas étnicas en 1974, cuando Turquía invadió la isla pocos días después de un golpe respaldado por una junta de Atenas y apoyado por partidarios de la unión con Grecia. Los turcochipriotas declararon la independencia en 1983, pero sólo Turquía reconoce el norte, donde mantiene a más de 35.000 soldados.

Chipre se incorporó a la Unión Europea en 2004, pero sólo el sur grecochipriota —donde tiene su sede el gobierno reconocido internacionalmente— disfruta de todos los beneficios.

El portavoz del gobierno chipriota, Constantinos Letymbiotis, señaló en una publicación en X el domingo que el gobierno había expresado su disposición a ayudar en las labores de búsqueda y rescate con todos los medios disponibles.

“En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con quienes perdieron la vida, con quienes resultaron heridos y con todos los que están viviendo esta tragedia”, afirmó Letymbiotis.

“En momentos así, la protección de la vida humana es primordial”, resaltó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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