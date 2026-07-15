Al menos 50 muertos al naufragar barco con migrantes frente a costa de Libia

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La embarcación transportaba a unos 60 migrantes, entre ellos mujeres y niños, con destino a las costas europeas. Es la más reciente tragedia marítima frente al país norafricano desde el cual zarpan endebles embarcaciones para cruzar el Mediterráneo.

El naufragio ocurrió el martes cerca de la isla Bardaa, frente a la ciudad costera de Tobruk, según la Guardia Costera en el este de Libia. Indicaron que 10 sobrevivientes lograron nadar hasta la isla para ponerse a salvo. La búsqueda de los demás continúa, señaló la Guardia Costera.

Fue la tragedia más reciente frente a Libia, uno de los principales puntos de partida de migrantes que intentan cruzar el mar Mediterráneo y llegar a las costas europeas en busca de una vida mejor. El mes pasado, un naufragio frente al este de Libia dejó 51 migrantes muertos o desaparecidos.

Libia, que se sumió en el caos tras el levantamiento que derrocó al dictador Moamar Gadafi en 2011, se ha convertido en el principal punto de tránsito para migrantes que huyen de la guerra y la pobreza en África y Oriente Medio.

Los traficantes suelen hacinar a los migrantes en embarcaciones pequeñas e inseguras, y miles mueren durante la peligrosa travesía marítima.

Se reportó que más de 800 migrantes murieron o desaparecieron en la ruta del Mediterráneo central entre el 1 de enero y el 16 de mayo de este año, según la Organización Internacional para las Migraciones. El año pasado, más de 1.300 migrantes perecieron o desaparecieron en esa ruta, indicó.

__________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP