Al menos 23 muertos en presuntos atentados suicidas en Nigeria, según la policía

MAIDUGURI, Nigeria (AP) — Al menos 23 personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras presuntos atentados suicidas con bombas en la ciudad de Maiduguri, en el noreste de Nigeria, la noche del lunes, informó la policía. Se trata de uno de los ataques más mortíferos en la convulsa ciudad en la historia reciente.