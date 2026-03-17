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Al menos 23 muertos en presuntos atentados suicidas en Nigeria, según la policía

MAIDUGURI, Nigeria (AP) — Al menos 23 personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras presuntos atentados suicidas con bombas en la ciudad de Maiduguri, en el noreste de Nigeria, la noche del lunes, informó la policía. Se trata de uno de los ataques más mortíferos en la convulsa ciudad en la historia reciente.

Una ambulancia se ve en el hospital tras la explosión de una bomba en Maiduguri, Nigeria, el lunes 16 de marzo de 2026. (AP Foto )
Una ambulancia se ve en el hospital tras la explosión de una bomba en Maiduguri, Nigeria, el lunes 16 de marzo de 2026. (AP Foto ) AP

Residentes y servicios de emergencia indicaron previamente a The Associated Press que se reportaron tres explosiones en lugares concurridos de Maiduguri, la capital del estado de Borno, entre ellos en un importante mercado y en la entrada del Hospital Universitario Docente de Maiduguri.

“Lamentablemente, un total de veintitrés (23) personas perdieron la vida, mientras que otras ciento ocho (108) sufrieron lesiones de diversa gravedad”, indicó el portavoz de la policía de Borno, Nahum Kenneth Daso, en un comunicado en el que atribuyó los ataques a presuntos atacantes suicidas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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