Al menos 20 niños y un adulto mueren en choque de autobús escolar en Uganda, dice la policía

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El siniestro ocurrió el jueves por la noche en el distrito de Kapchorwa, en el este de Uganda, cuando el vehículo regresaba de una excursión educativa a las cataratas Sipi, en la misma región, señaló la Fuerza de Policía de Uganda en un comunicado en X.

Los sobrevivientes, entre los que había tres adultos y varios niños, fueron trasladados a hospitales locales, apuntó la policía. Las autoridades no ofrecieron una cifra exacta de heridos.

El autobús pertenecía a la King David Junior School, una escuela primaria ubicada en la capital, Kampala, indicó la policía.

Según las autoridades, el conductor habría perdido el control del bus, que se salió de la carretera, chocó contra una roca y volcó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP