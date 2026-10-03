Al menos 13, la mayoría peregrinos católicos, mueren en accidente de tráfico en Kenia

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El siniestro, registrado en la zona de Salama, ocurrió después de la medianoche, cuando el conductor de un camión intentó sin éxito adelantar a otro camión; se desvió y provocó una colisión con varios vehículos, entre ellos la furgoneta que llevaba a los peregrinos, explicó la policía local.

El conductor y al menos 12 pasajeros que iban en la furgoneta murieron en el lugar, añadieron las autoridades.

Los peregrinos se dirigían a un sitio de oración en el condado de Nakuru, al oeste de la capital, Nairobi, señaló Martin Kivuva, arzobispo de la archidiócesis católica de Mombasa. No estaba claro cuántos peregrinos iban en la furgoneta ni si había sobrevivientes.

Los accidentes de tránsito son un problema en toda África. A menudo se atribuyen al mantenimiento deficiente de los vehículos, al exceso de velocidad y al mal estado de las carreteras.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP