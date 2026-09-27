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Al menos 12 muertos y decenas de desaparecidos tras un naufragio en el lago Kivu, Congo

BUKAVU, República Democrática del Congo (AP) — Una embarcación que transportaba comerciantes volcó en el lago Kivu, en el este de República Democrática del Congo, lo que causó la muerte de al menos 12 personas y dejó a decenas desaparecidas, informaron las autoridades.

La embarcación llevaba a más de 50 personas cuando volcó la noche del sábado en el territorio de Idjwi, en la provincia de Kivu del Sur, indicó Félix Habiragi, jefe de la aldea de Kisheke, cerca del lugar del naufragio.

Habiragi indicó que unas 15 personas han sido rescatadas. La causa del suceso no estaba clara de inmediato.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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