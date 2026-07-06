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Al Horford recibe nuevo contrato de 2 años y 14 millones de dólares con Warriors, dice fuente AP

SAN FRANCISCO (AP) — El veterano pívot Al Horford se queda con los Warriors de Golden State y recibirá un contrato de dos años por 14 millones de dólares, según una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con The Associated Press el lunes bajo condición de anonimato porque el equipo no había proporcionado detalles del nuevo contrato de Horford. Golden State anunció que el pívot regresaría con un contrato multianual.

Horford, de 40 años, afrontará su 20ma temporada en la NBA y la segunda junto a Stephen Curry y Draymond Green. Disputó 45 partidos y fue titular en 13 de ellos en su primera temporada con los Warriors, con promedios de 12,7 puntos, 4,9 rebotes, 2,6 asistencias y 1,13 tapones.

Horford se convertirá en el 13er jugador en la historia de la NBA en alcanzar una 20ma temporada. Los otros son LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Vince Carter, Jamal Crawford, Kevin Garnett, Udonis Haslem, Kyle Lowry, Dirk Nowitzki, Chris Paul, Robert Parish y Kevin Willis.

Horford también jugó para Atlanta, Boston, Filadelfia y Oklahoma City a lo largo de su carrera, que incluye cinco selecciones al Juego de Estrellas y un campeonato de la NBA con los Celtics en 2024.

Los Warriors estuvieron plagados de lesiones en el tramo final y obtuvieron el 10mo puesto de preclasificación en la Conferencia Oeste antes de perder ante Phoenix en el Torneo Play-In.

La temporada pasada se descarriló por la pérdida de Jimmy Butler, quien sufrió una lesión en la rodilla derecha que puso fin a su campaña el 19 de enero contra su antiguo equipo, el Heat, y que requirió cirugía.

La esperanza es volver a competir con muchos de los mismos rostros, manteniéndose sanos.

El pívot Kristaps Porzingis regresará con un contrato de dos años por 40 millones de dólares después de que los Warriors lo adquirieran de Atlanta en la fecha límite de traspasos de febrero y enviaran a Buddy Hield y Jonathan Kuminga a los Hawks.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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