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Ajay Mitchell impone récord personal de 35 puntos y Thunder aplasta a Grizzlies 128-97

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Ajay Mitchell anotó 35 puntos, la mayor cifra de su carrera; Shai Gilgeous-Alexander sumó 28, y el Thunder de Oklahoma City arrolló el viernes 128-97 a los Grizzlies de Memphis en un partido de la fase de grupos de la Copa NBA.

Ajay Mitchell, del Thunder de Oklahoma City, dispara en el duelo ante los Grizzlies de Memphis, el viernes 6 de noviembre de 2026 (AP Foto/Brandon Dill)
Ajay Mitchell, del Thunder de Oklahoma City, dispara en el duelo ante los Grizzlies de Memphis, el viernes 6 de noviembre de 2026 (AP Foto/Brandon Dill) AP

Oklahoma City ha ganado 16 duelos seguidos ante Memphis, incluida una barrida de cuatro partidos en la primera ronda de los playoffs de 2025.

Jared McCain terminó con 21 puntos por el Thunder, que atinó el 55% de sus tiros.

Ty Jerome encabezó a Memphis con 21 puntos y Zach Edey añadió 14. El novato Cameron Boozer se limitó a ocho unidades, pero capturó 12 rebotes.

Oklahoma City se benefició de una gran noche en el disparo. En los minutos finales del tercer cuarto, el Thunder convertía con un porcentaje apenas por debajo del 60%. Encestó la mitad de sus 26 intentos de triples en los primeros tres periodos.

Oklahoma City también forzó 18 pérdidas de balón, que convirtió en 30 puntos.

Memphis, que llegó al partido liderando la NBA en porcentaje de triples, tuvo problemas desde larga distancia en la primera mitad, al convertir apenas cinco de sus 26 intentos desde detrás del arco. El Thunder, mientras tanto, acertó el 69% de sus tiros, incluidos 9 de 17 desde la línea de 3 puntos.

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