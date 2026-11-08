americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

AJ Barner atrapa un TD y anota por tierra en triunfo de Seahawks de 17-3 sobre Cardinals

SEATTLE (AP) — AJ Barner atrapó un pase de touchdown y corrió para anotar, y los Seahawks de Seattle vencieron el domingo sin su quarterback titular Sam Darnold por 17-3 a los Cardinals de Arizona .

El ala cerrada de los Seahawks de Seattle, AJ Barner (88), celebra su recepción de touchdown contra los Cardinals de Arizona junto al guardia de los Seahawks, Josh Jones (74), el guardia Anthony Bradford (75) y el receptor abierto Jaxon Smith-Njigba (11), durante un partido de fútbol americano de la NFL en Seattle, el domingo 8 de noviembre de 2026. (Foto AP/Lindsey Wasson)
El ala cerrada de los Seahawks de Seattle, AJ Barner (88), celebra su recepción de touchdown contra los Cardinals de Arizona junto al guardia de los Seahawks, Josh Jones (74), el guardia Anthony Bradford (75) y el receptor abierto Jaxon Smith-Njigba (11), durante un partido de fútbol americano de la NFL en Seattle, el domingo 8 de noviembre de 2026. (Foto AP/Lindsey Wasson) AP

El suplente Drew Lock completó 19 de 28 pases para 175 yardas y un touchdown por los Seahawks (5-4), que se recuperaron de una derrota 34-17 en casa la noche del lunes ante Chicago.

Jaxon Smith-Njigba atrapó siete pases para 51 yardas en apenas su segundo partido esta temporada con menos de 100 yardas. Pero superó las 1.000 yardas en la temporada, convirtiéndose en el tercer jugador en la historia de la franquicia —junto con el miembro del Salón de la Fama Steve Largent y Tyler Lockett— con tres temporadas consecutivas de 1.000 yardas por recepción. Smith-Njigba es el primer receptor de la NFL en alcanzar las 1.000 yardas este año.

Gardner Minshew, conocido por los aficionados del Noroeste del Pacífico por su destacada temporada de 2018 en Washington State, asumió esta semana como quarterback titular de los Cardinals después de liderar a Arizona a una victoria en tiempo extra, remontando ante Dallas. Desplazó a Jacoby Brissett, quien luego fue traspasado a Baltimore.

Sin embargo, no hubo “Minshew Magic” en Seattle. Completó 21 de 30 pases para 166 yardas, mientras los Cardinals (3-6) sufrieron su 11.ª derrota consecutiva ante los Seahawks.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Destacados del día

DESMANTELAN EN MIAMI RED DE CUBANOS QUE ROBABA CARGAMENTOS DE BATH & BODY WORKS: Revendían velas en Hialeah

DESMANTELAN EN MIAMI RED DE CUBANOS QUE ROBABA CARGAMENTOS DE BATH & BODY WORKS: Revendían velas en Hialeah

Un automovilista carga combustible en el depósito de un vehículo en una gasolinera de Costco el jueves 29 de octubre de 2026, en Lone Tree, Colorado. (Foto AP/David Zalubowski)

Trump y demócratas enfrentan desafíos para lograr el alivio económico que exigieron los votantes

¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! ¡NO NOS DOBLEGARÁN!, RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! "¡NO NOS DOBLEGARÁN!", RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter