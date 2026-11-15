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Aidan Hutchinson pareció lesionarse tras celebrar un sack y le harán pruebas al volver a Detroit

MUNICH (AP) — El ala defensiva de los Lions, Aidan Hutchinson, pareció lesionarse la rodilla derecha mientras celebraba una captura el domingo sobre Drake Maye de los Patriots, en el primer cuarto de la victoria de Detroit por 35-10.

El defensive end de los Lions de Detroit Aidan Hutchinson calienta en el entrenamiento en Munich, Alemania antes del encuentro ante los Patriots de Nueva Inglaterra el miércoles 13 de noviembre del 2026. (AP Foto/Lennart Preiss)
El defensive end de los Lions de Detroit Aidan Hutchinson calienta en el entrenamiento en Munich, Alemania antes del encuentro ante los Patriots de Nueva Inglaterra el miércoles 13 de noviembre del 2026. (AP Foto/Lennart Preiss) AP

“Nada nuevo; sabremos más cuando regresemos a Estados Unidos”, expresó el entrenador Dan Campbell. “Cada vez que pierdes a un jugador así y no conoces el alcance total de lo que tiene... duele un poco”.

Hutchinson saltó en el aire, pero se desvaneció después de caer. De inmediato se agarró la rodilla derecha. Permaneció tendido y, con el tiempo, pudo caminar hasta la carpa azul para ser evaluado.

Luego caminó con dificultad hacia el vestuario y no regresó al partido.

Hutchinson había capturado a Maye en tercera oportunidad en la yarda 15 de Detroit, en la primera serie ofensiva de Nueva Inglaterra. Después, Andy Borregales pateó un gol de campo de 33 yardas.

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FUENTE: AP

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