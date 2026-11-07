Águilas aplastan a Toros con ofensiva de 16 imparables en Dominicana

Robert Moore también aportó un jonrón y tres impulsadas en el Estadio Cibao, mientras que Jasson Domínguez terminó de 5-2, con doblete y dos carreras producidas. Steward Berroa y Aderlin Rodríguez conectaron tres imparables cada uno, en una noche en que los locales aprovecharon sus oportunidades para tomar ventaja en la pizarra.

Por los Toros, Juan Brito destacó con un cuadrangular, dos imparables y dos carreras impulsadas; Jesús Sánchez bateó de 5-2 y produjo una carrera, mientras que Francisco Urbaez conectó dos dobles y remolcó una anotación.

La ofensiva visitante sumó 11 hits, pero no pudo contener el ataque de las Águilas, que definieron el encuentro con una producción de 13 carreras.

En San Pedro de Macorís, los Leones del Escogido derrotaron 6-4 a las Estrellas Orientales, con Vidal Bruján como figura ofensiva al conectar tres imparables, incluido un cuadrangular, y producir dos carreras. José Marmolejos también bateó un jonrón y remolcó una anotación, mientras que Erik González aportó dos carreras impulsadas.

Por las Estrellas, Marco Luciano conectó cuatro hits y produjo dos carreras, en tanto que Raimel Tapia también pegó cuadrangular con dos impulsadas.

En Santo Domingo, los Tigres del Licey derrotaron 8-3 a los Gigantes del Cibao. Sergio Alcántara bateó tres imparables, incluidos dos dobles, y produjo una carrera.

Francisco Mejía también destacó con un triple y tres carreras impulsadas, mientras que Jesús Made bateó dos hits y remolcó una.

Por los Gigantes, Deyvison De Los Santos conectó cuadrangular y produjo dos carreras, mientras Noelvi Marte aportó dos imparables y una impulsada.

En entradas extra, Gigantes superan a Leones en Puerto Rico

Lisbel Díaz conectó un cuadrangular de dos carreras para romper un empate en la décima entrada, y los Gigantes de Carolina superaron 5-4 a los Leones de Ponce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico.

Abielec Ortiz con un sencillo remolcador y Jonathan Rodríguez con un doble productor, se destacaron también en el ataque de los ganadores.

En San Juan, los Cangrejeros de Santurce vencieron 10-5 a los Indios de Mayagüez, con una destacada labor ofensiva de Brian Rey, quien bateó de 4-3, con un doble y tres carreras impulsadas. Anthony García conectó de 4-2, con un jonrón, dos producidas y dos anotadas.

Navegantes hilan 7ma victoria al vencer a Cardenales en Venezuela

Los Navegantes del Magallanes derrotaron 11-4 a los Cardenales de Lara para sumar su séptima victoria consecutiva tras un complicado arranque en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Magallanes tomó ventaja desde las primeras entradas, con una carrera en la primera, dos en la segunda y tres más en la cuarta, antes de ampliar la diferencia con dos anotaciones en la sexta y otras dos en la séptima.

Ángel Reyes encabezó la ofensiva al batear de 4-3, con un cuadrangular, dos dobles, tres carreras anotadas y dos impulsadas. Carlos Rodríguez también conectó tres imparables en seis turnos, con dos producidas y tres anotadas, mientras Luis Torrens bateó de 5-3 y remolcó dos carreras.

Thairo Estrada aportó tres hits y una impulsada en la victoria de los Navegantes.

En Caracas, los Leones locales derrotaron 5-2 a los Tigres de Aragua, con una ofensiva de 10 imparables. Leandro Cedeño conectó un cuadrangular de dos carreras en la quinta entrada y terminó de 3-1, con dos impulsadas, mientras que Liván Soto también produjo dos anotaciones y Yonathan Daza remolcó una más.

Connor Van Scoyoc se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas de una carrera y Sandy Gastón consiguió el salvamento.

En Maracaibo, los Tiburones de La Guaira vencieron 6-0 a las Águilas del Zulia, con una ofensiva encabezada por Símon Muzziotti, quien conectó un cuadrangular de tres carreras en la primera entrada y terminó de 5-2, con tres impulsadas.

Jurickson Profar bateó de 5-1, con una producida, mientras Roynier Hernández se fue de 4-2 y también remolcó una carrera. Stiven Cruz se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas en blanco, con dos hits permitidos y cinco ponches.

El juego en el que los Caribes de Anzoátegui recibían a los Bravos de Margarita fue suspendido por lluvia.

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FUENTE: AP