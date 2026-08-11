Agricultores y ecologistas de Malasia piden rechazar prueba de arroz transgénico

Una coalición de agricultores, consumidores y ambientalistas con pancartas después de una conferencia de prensa en las oficinas de Greenpeace en Kuala Lumpur, Malasia, el 11 de agosto del 2026. (AP foto/Eileen Ng) AP

La Junta Nacional de Bioseguridad de Malasia está evaluando una solicitud de Zen Cropscience para realizar el ensayo en el norte del estado de Perak, que implica una versión genéticamente modificada de la variedad de arroz MR219, tolerante al herbicida glifosato y resistente a enfermedades causadas por bacterias y hongos.

La coalición, integrada por 61 organizaciones, señaló que presentó una objeción formal el martes como parte de un proceso de consulta pública que terminó la semana pasada. Los grupos indicaron que el proyecto es similar a otro presentado para un ensayo de campo en el estado de Perlis en 2019, que posteriormente fue abandonado, y que están renovando sus objeciones anteriores.

Los grupos afirmaron que su principal preocupación es la posibilidad de que material genéticamente modificado contamine el arroz convencional y el silvestre mediante polinización cruzada u otros medios. Sostuvieron que la ley de bioseguridad de Malasia ofrece protección legal insuficiente y carece de mecanismos de compensación para los agricultores que podrían sufrir pérdidas económicas por la contaminación accidental de sus cultivos.

Los agricultores también temen que la modificación genética fomente un mayor uso de glifosato, lo que podría acelerar el desarrollo de “supermalezas” resistentes a herbicidas y obligar a los agricultores a aplicar más herbicida para controlarlas. Advirtieron que residuos de glifosato podrían permanecer en el arroz cosechado e ingresar a la cadena alimentaria.

La coalición indicó que la incorporación de un gen de resistencia a hongos resulta preocupante, ya que podría comprometer la seguridad alimentaria al alterar valores nutricionales o aumentar los niveles de alérgenos y toxinas.

Abdul Rashid Yob, quien encabeza una asociación de agricultores que representa a 200.000 miembros en todo el país, aludió a una experiencia negativa previa con el arroz Clearfield tolerante a herbicidas. Explicó que, aunque al principio la producción mejoró, las malezas desarrollaron resistencia rápidamente, lo que obligó a los agricultores a usar dosis más altas de herbicidas; eso elevó los costos de producción y degradó la fertilidad del suelo.

“El arroz transgénico será mucho peor. No es la respuesta”, manifestó.

Según datos oficiales, Malasia depende en gran medida del arroz importado, y la producción nacional cubre solo alrededor de la mitad de sus necesidades de consumo.

La Junta Nacional de Bioseguridad ha dicho que el ensayo propuesto se realizaría dentro de una casa de malla contenida a prueba de insectos en terrenos industriales, lejos de las zonas agrícolas. Ha señalado que el riesgo de polinización cruzada es bajo y reconoció que no se han determinado los datos toxicológicos del arroz transgénico. No está claro cuándo la junta tomará una decisión final.

Aunque la solicitud es para un ensayo de campo confinado y no para cultivo comercial, la coalición sostuvo que la investigación debería cancelarse porque los organismos genéticamente modificados no pueden controlarse por completo una vez liberados en el medio ambiente.

“No hay necesidad de un ensayo así. No queremos cultivos transgénicos”, declaró Mageswari Sangaralingam, de la Asociación de Consumidores de Penang.

La coalición indicó que los agricultores tienen alternativas a los cultivos genéticamente modificados para manejar malezas y enfermedades, como el uso de tecnología robótica de Japón que podría retirar malezas con rapidez.

La agencia de investigación sobre el cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificó el glifosato en 2015 como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, con base en evidencia limitada de cáncer en humanos y evidencia suficiente de estudios en animales.

Otras agencias de salud y reguladoras han llegado a conclusiones distintas. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha dicho que es “poco probable que el glifosato sea cancerígeno para los seres humanos”, mientras que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señaló en 2023 que su revisión no encontró áreas críticas de preocupación respecto a la salud humana, animal o ambiental.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP