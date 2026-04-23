americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Agónico gol de tacón lleva a Stuttgart a la final de Copa de Alemania ante Bayern Múnich

STUTTGART, Alemania (AP) — El espectacular gol de tacón del delantero portugués Tiago Tomás en el minuto 119 devolvió al Stuttgart a la final de la Copa de Alemania, imponiéndose el jueves 2-1 en la prórroga sobre Friburgo,

Tiago Tomas celebra tras anotar el gol de la victoria de Stuttgart ante Friburgo en las semifinales de la Copa de Alemania, el jueves 23 de abril de 2026, en Stuttgart. (Tom Weller/dpa vía AP)
Tiago Tomas celebra tras anotar el gol de la victoria de Stuttgart ante Friburgo en las semifinales de la Copa de Alemania, el jueves 23 de abril de 2026, en Stuttgart. (Tom Weller/dpa vía AP) AP

En la final en Berlín el 23 de mayo, Stuttgart buscará ahora frustrar un doblete doméstico del Bayern Múnich, que podría convertirse en triplete si el equipo de Vincent Kompany también conquista la Liga de Campeones.

Las finales consecutivas de copa para Stuttgart no podrían ser más diferentes: se medirá a un Bayern que bate récords —que venció al Stuttgart 4-2 el fin de semana pasado— después de haber derrotado en la final del año pasado al Arminia Bielefeld de la tercera división.

Las opciones de Friburgo de completa un inusual doblete se disiparon, pero sigue siendo candidato al título de la Liga Europa como semifinalista.

El partido se encaminaba a una tanda de penales cuando Tomás giró en el aire entre dos defensores para llegar al pase de Badredine Bouanani y, con el talón, desvió la pelota para superar al arquero Florian Müller.

Tomás celebró sin camiseta, alzando un banderín de córner hacia la afición, y se encogió de hombros ante la inevitable tarjeta amarilla.

“No hay muchas palabras para describir lo que pasó. Creo que es una de esas noches. Se quedará conmigo en la memoria toda la vida”, dijo Tomás.

Friburgo se puso en ventaja cuando Maximilian Eggestein desvió el cabezazo de Matthias Ginter en un córner a los 28 minutos. Poco después de que le anularan un gol por fuera de juego, Stuttgart igualó a los 70, cuando Undav culminó un contragolpe para su 24to gol con el club en la temporada.

El Bayern alcanzó la final por primera vez desde 2020 al vencer 2-0 al Bayer Leverkusen el miércoles.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

DECOMISAN MÁS DE 100 SACOS DE CAFÉ EN CUBA: LOS OCULTABAN ENTRE CARBÓN EN MEDIO DE LA ESCASEZ

DECOMISAN MÁS DE 100 SACOS DE CAFÉ EN CUBA: LOS OCULTABAN ENTRE CARBÓN EN MEDIO DE LA ESCASEZ

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Apagón masivo en La Habana: falla eléctrica deja a varios municipios sin luz

VIRAL EN HIALEAH: Brutal pelea entre cubanos en juego de béisbol

VIRAL EN HIALEAH: Brutal pelea entre cubanos en juego de béisbol

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, junto al senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, a la izquierda, y el senador John Barrasso, republicano de Wyoming, habla con periodistas tras una reunión a puerta cerrada en el Capitolio, Washington, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

El Senado aprueba plan presupuestario para ICE y Patrulla Fronteriza para reabrir Seguridad Nacional

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter