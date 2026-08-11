Agente libre Terrion Arnold, acusado de delitos graves, visitará a los Giants, dice fuente a la AP

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La persona habló el martes con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el entrenamiento no había sido anunciado.

Arnold, de 23 años, enfrenta ocho cargos por delitos graves derivados de acusaciones de que orquestó el secuestro y la golpiza de tres hombres en febrero. Se convirtió en agente libre a finales de junio después de que los Lions de Detroit lo dejaron en libertad unos días después de que se presentaran cargos por secuestro, robo a mano armada y conspiración.

Ya visitó a Nueva Orleans y a Seattle, vigente campeón del Super Bowl, esta semana y, según algunos reportes, también se ha reunido con Houston. The Schultz Report fue el primero en informar que Arnold se reunió con los Giants, que están lidiando con lesiones en su defensiva secundaria.

Arnold ha disputado 25 partidos de la NFL, incluidos los playoffs, desde que los Lions lo reclutaron como la 24.ªselección de la primera ronda del draft de 2024 procedente de Florida State.

En junio, los fiscales en Florida dijeron que Arnold coordinó que los hombres fueran golpeados con la cacha de una pistola después de que, erróneamente, sospechó que le habían robado 100.000 dólares en efectivo y artículos de lujo. La policía lo calificó como el “principal conspirador” en el ataque del 4 de febrero, y un juez fijó su fianza en 1 millón de dólares.

El abogado defensor R. Timothy Jansen declaró ante un tribunal del condado de Hillsborough a principios de este verano que Arnold “niega absolutamente estas acusaciones”. Denise White, directora ejecutiva de EAG Sports Management, una agencia que representa a Arnold, sostuvo que “no hay pruebas creíbles” en su contra, sólo relatos de otras personas que podrían tener un incentivo para obtener una condena menor.

En marzo, el entrenador de Detroit, Dan Campbell, manifestó que el equipo creía que Arnold no estaba involucrado en el presunto delito con base en la información que tenían en ese momento. Los cargos conllevan una pena de hasta cadena perpetua. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP