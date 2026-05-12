Agencia S&P cambia a negativa la calificación crediticia de México ante lento crecimiento

En coincidencia con otras firmas calificadoras, S&P decidió asignar una perspectiva negativa a México en medio de la incertidumbre generada por la próxima revisión del tratado comercial que mantiene con Estados Unidos y Canadá (el T-MEC) prevista para julio, y las políticas arancelarias de la administración de Donald Trump que han generado tensiones en las relaciones entre los socios comerciales.

S&P dijo en un comunicado que decidió cambiar la perspectiva crediticia de México ante “el lento crecimiento económico”, “las restricciones presupuestarias” y “un aumento moderado de la deuda pública”.

Entre enero y marzo pasado la economía mexicana se contrajo 0,8%, en comparación con el trimestre anterior, lo que alentó las preocupaciones de los analistas sobre un eventual enfriamiento de la segunda mayor economía de Latinoamérica.

La firma indicó que, aunque las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos se “mantendrán sólidas”, la incertidumbre sobre la renegociación del T-MEC “debilita la confianza de los inversionistas”.

Asimismo, S&P afirmó que podría rebajar la calificación de México en los próximos 24 meses si no se logra reducir el déficit fiscal de “manera oportuna” y se estabilice la deuda pública.

El gobierno de Claudia Sheinbaum cerró el año pasado con un déficit fiscal de 4,3% y una deuda ampliada de 52,6% del Producto Interno Bruto.

La agencia calificadora también llamó la atención sobre el continuo apoyo fiscal del gobierno de Sheinbaum a las empresas estatales Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, y dijo que esos apoyos continuarían “empeorando la rigidez fiscal de México”.

Ante el informe de la firma calificadora, la Secretaría de Hacienda de México dijo en un comunicado que si bien se cambió la perspectiva, se ratificó la calificación de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera en BBB con perspectiva negativa, “manteniendo al país dentro del grado de inversión”, lo que según el gobierno confirma la confianza en los fundamentos macroeconómicos e institucionales y la capacidad de acceder de manera estable a los mercados internacionales.

Gabriela Siller, directora de análisis económico del grupo financiero local Banco Base, afirmó que el cambio de perspectiva de la calificación crediticia de México es percibido por los mercados como una “advertencia para corregir el rumbo” sobre el manejo del déficit fiscal y la deuda pública.

En noviembre de 2024, Moody’s Ratings cambió la calificación para el gobierno de México “de estable a negativa” debido a “un debilitamiento de los marcos político e institucional que amenaza con socavar los resultados fiscales y económicos”.

FUENTE: AP