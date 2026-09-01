Agencia ONU reducirá a la mitad la ayuda alimentaria en Cisjordania ante posibles recortes en Gaza

ARCHIVO - Palestinos, subidos a un camión cargado de alimentos y ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos, a su llegada al norte de la Franja de Gaza, el 16 de junio de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi, archivo) AP

El Programa Mundial de Alimentos indicó que reducirá la asistencia en Cisjordania de 400.000 personas a solo 200.000 a partir de este mes. En Gaza, en julio redujo el importe de la ayuda en efectivo en un 40% para 375.000 personas y señaló que, a menos que se consiga nuevo financiamiento, los recortes adicionales serán inevitables.

El PMA sostiene que necesita urgentemente 386 millones de dólares adicionales durante los próximos seis meses para ayudar a un estimado de dos millones de personas en situación de inseguridad alimentaria en Gaza y Cisjordania.

La principal autoridad mundial en esta cuestión, la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, señaló en julio que la situación en la Franja había mejorado desde que el año pasado se declaró una hambruna en parte del sitiado enclave palestino, pero advirtió que la situación seguía siendo de crisis.

También en julio, el PMA advirtió que la falta de fondos y lo que describió como la fatiga de los donantes podría obligar a reducciones más amplias en Gaza, y manifestó que necesitaba más de 420 millones de dólares para sostener sus operaciones en los territorios palestinos hasta finales de año.

En Cisjordania, el PMA estimó en su reporte del martes que 900.000 personas padecen inseguridad alimentaria. La agencia indicó que el aumento de la violencia, el desplazamiento y el deterioro económico han trastornado los medios de subsistencia y empeorado el hambre, mientras que las necesidades alimentarias se han más que duplicado desde 2023.

“Familias que antes prosperaban y se ganaban la vida con su tierra ahora no pueden permitirse comprar comida suficiente”, dijo Shaun Hughes, director del PMA en el país, en un comunicado el martes. La agencia se ve obligada a priorizar a los hogares más vulnerables mientras recorta la asistencia a otros, pese a la necesidad generalizada, añadió.

Según el análisis más reciente del PMA sobre seguridad alimentaria, el 76% de los hogares en Cisjordania ha experimentado una caída significativa de ingresos. Un tercio no puede permitirse una dieta nutritiva, mientras que el precio de los alimentos y del combustible sigue estando entre los más altos de Oriente Medio. Las comunidades rurales y el sur de Cisjordania figuran entre las zonas más afectadas, agregó.

La situación humanitaria también sigue siendo graves en Gaza. De acuerdo con cifras recientes de la ONU procedentes de agencias de ayuda, cerca de una de cada cinco familias comía solo una vez al día, mientras que la mitad reportó haberse quedado completamente sin alimentos al menos una vez en el mes anterior. Las agencias señalan que la escasez de dinero en efectivo y el fuerte aumento del precio de los alimentos han dificultado cada vez más que las familias puedan adquirir productos básicos.

De acuerdo con el PMA, tres cuartas partes de los hogares en Gaza tuvieron dificultades para acceder a los mercados en agosto. La ONU y sus socios reunieron recientemente cientos de palés de alimentos, combustible y otros suministros a través del cruce de Kerem Shalom y distribuyeron paquetes de alimentos y harina de trigo a más de 600.000 personas durante el ciclo de ayuda de agosto.

Pese al alto el fuego firmado por Israel y Hamás en octubre de 2025, las hostilidades en curso y las restricciones de seguridad siguen obstaculizando el movimiento y los esfuerzos de recuperación, según las agencias de Naciones Unidas.

La ONU afirma que más de 2 millones de personas han sido desplazadas durante la guerra y que gran parte de la infraestructura civil de Gaza —incluidas viviendas, hospitales, escuelas e instalaciones de agua— sufrió daños o quedó destruida.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP