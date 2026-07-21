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Agencia de la ONU reporta muertes de migrantes frente a Mauritania

NOUAKCHOTT, Mauritania (AP) — La agencia de las Naciones Unidas para los refugiados se expresó el martes “extremadamente entristecida” por la muerte o desaparición de casi 150 personas en embarcaciones frente a Mauritania la semana pasada mientras intentaban llegar a Europa.

La agencia indicó que 144 personas murieron o desaparecieron tras dos incidentes ocurridos entre el 14 y el 18 de julio. Señaló que 387 personas fueron rescatadas.

La guardia costera de Mauritania ha informado que 122 personas desaparecieron frente a la costa cerca de la capital, Nouakchott. Explicó que la embarcación, que transportaba a 160 personas desde Gambia hacia las Islas Canarias, se quedó sin combustible y quedó varada en el mar durante 25 días.

En un incidente separado, la guardia costera afirmó que rescató a 179 personas que habían abordado una embarcación procedente de Senegal el sábado.

La razón de la discrepancia no quedó clara.

Las aguas de Mauritania se han convertido en una ruta importante para personas del África subsahariana que buscan una vida mejor en Europa, ya que las oportunidades económicas siguen siendo escasas en sus países de origen.

La ruta hacia las Islas Canarias es “una de las más mortíferas del mundo”, con largas distancias y embarcaciones no aptas para navegar y sobrecargadas, señaló la agencia de la ONU en un comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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