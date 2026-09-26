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Agassi encuentra el amor por el tenis como entrenador en la Copa Laver

LONDRES (AP) — Andre Agassi, quien notablemente escribió en su autobiografía “Open” que siempre había odiado el tenis, finalmente está disfrutando el deporte.

El capitán del Equipo de Estados Unidos Andre Agassi enfrenta el partido del argentino Francisco Cerúndolo ante Casper Ruud del Equipo de Europa en la Copa Laver el viernes 25 de septiembre del 2026. (AP Coto/Maja Smiejkowska)
El capitán del Equipo de Estados Unidos Andre Agassi enfrenta el partido del argentino Francisco Cerúndolo ante Casper Ruud del Equipo de Europa en la Copa Laver el viernes 25 de septiembre del 2026. (AP Coto/Maja Smiejkowska) AP

Agassi está en su segundo año como capitán del Equipo del Mundo en la Copa Laver y ha sido una fuente de energía positiva en la banca del equipo.

Agassi indicó que aprecia la forma en la que puede ayudar a los jugadores entre partidos.

“Siempre lo denominé estrés, no diversión”, admitió Agassi el sábado. “Ahora se siente un poco más como diversión que estrés... tengo el lujo de la perspectiva. Disfruto la idea de estar en un papel de contribuyente y el ambiente en el que puedo disfrutar el juego más que el estrés. He pasado muchos años sin disfrutarlo tanto como debía”.

En su autobiografía publicada en 2009, Agassi aseguró que no le gustaba el deporte “con una sombría y secreta pasión" por su abrumador padre.

Agassi, de 56 años y campeón de ocho títulos de Grand Slam que llegó a ser número 1 del mundo, ayudó al Equipo del Mundo a ganar la edición del año pasado de la Copa Laver.

El evento de este año se lleva a cabo en Londres.

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