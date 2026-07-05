Aficionados de los Cachorros cantan 'Take Me Home, Country Roads' en pausa por niebla

El pitcher de los Cardenales de San Luis Kyle Leahy lanza la bola en la sexta entrada en medio de la niebla en el encuentro ante los Cachorros de Chicago el sábado 4 de julio del 2026. (AP Foto/David Banks) AP

El juego en el icónico estadio del North Side se retrasó 15 minutos por la niebla después de la sexta entrada. Los Cardenales ganaban 2-0 cuando se detuvo el juego, y luego siguieron adelante para lograr su tercera victoria consecutiva.

La multitud de 38.872 personas se unió para cantar “Take Me Home, Country Roads”, de John Denver, cuando comenzó el retraso. La canción, un éxito de principios de la década de 1970, ha resurgido durante el torneo de la Copa Mundial de fútbol, con jugadores de Estados Unidos uniéndose a decenas de miles de aficionados para cantarla al final de los partidos.

El inusual juego del sábado por la noche en Wrigley comenzó con una hora de retraso debido a la lluvia; luego, la niebla se coló desde el norte a partir de la segunda entrada y se fue espesando.

La visibilidad se volvió tan mala que los jugadores dijeron que perderían de vista la pelota. Tuvieron dificultades y se avisaban entre sí al seguir elevados, pero no hubo errores.

“Sí, eso fue brutal. Nunca había visto algo así, así que lo dejaré ahí”, reconoció Pete Crow-Armstrong, jardinero central estelar de los Cachorros. “Me recordó a cuando era niño y jugaba en ligas recreativas, fútbol y cosas así. Sí, podías ver la pelota golpear el bate y luego ya no tanto”.

Crow-Armstrong, ganador del Guante de Oro la temporada pasada, de algún modo atrapó el elevado profundo de Masyn Winn para el segundo out de la sexta. Se desplazó hasta el borde de la pista de advertencia y luego se arrodilló sobre una rodilla para hacerlo.

“No sé cómo vio mi pelota, para serte sincero. Cuando la pelota estaba por encima de las luces, pensé que desaparecía. Para mí fue una locura”, manifestó Winn.

Winn, el campocorto de los Cardenales, dijo que le costó mucho ver en el terreno.

“Justo cuando la golpeaban, podías ver más o menos la dirección hacia donde iba la pelota. Y ya sabes, en cuanto tocaba, como, el nivel de luz, desaparecía. Fue raro”, explicó

“‘Oh, esto está bastante genial’. Se sentía como un juego increíble para jugar el 4 de julio. Pero al final, yo estaba como: ‘Esto es una locura’. Nadie podía ver nada”, añadió.

Winn contó que el jardinero izquierdo de los Cardenales, Lars Nootbaar, le dijo que no podía ver a los bateadores. Nootbaar luego atrapó el batazo de Dansby Swanson contra la pared para el último out de la séptima, después de que la niebla se disipó.

Nootbaar dijo que pensó que la pelota de Swanson iba rumbo a las gradas para un jonrón de dos carreras, pero el viento que había empujado la niebla hacia el estadio también mantuvo el elevado de Swanson dentro del parque.

Los umpires se reunieron con el mánager de St. Louis, Oliver Marmol, y con Craig Counsell, de Chicago, después de la sexta. Luego, el retraso se anunció en las pantallas de video como resultado de “clima en el área”.

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FUENTE: AP