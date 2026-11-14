Aficionados de Kosovo abuchean el himno de Israel antes del 0-0 en la Liga de Naciones

Compartir en:









Jugadores de Israel se alinean para los himnos nacionales antes del encuentro de la Liga de Naciones UEFA ante Kosovo el sábado 14 de noviembre del 2026. (AP Foto/Visar Kryeziu) AP

Algunos de los jugadores kosovares también bajaron la cabeza mientras sonaba el himno, mientras que los futbolistas y el cuerpo técnico de Israel cantaron con pasión, aparentemente en desafío a los aficionados locales.

Los seguidores continuaron abucheando y silbando a los jugadores de Israel durante el partido, que terminó en empate pese a la expulsión del mediocampista de Kosovo Veldin Hodža a los 67 minutos, tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una falta táctica.

Israel disputó el mes pasado dos partidos polémicos contra Irlanda, cuando los jugadores del equipo rival bajaron la cabeza durante el himno israelí y evitaron estrechar la mano de sus homólogos.

Esos encuentros quedaron opacados por protestas en Irlanda contra la celebración de los partidos, hasta el punto de que la Asociación de Fútbol de Irlanda decidió trasladar el partido como local de Dublín a una sede neutral en Serbia sin aficionados presentes.

Sin embargo, eso no detuvo la controversia, ya que el portero Gavin Bazunu optó por boicotear los partidos.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP

Compartir en:







